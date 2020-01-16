陳帆川：BBC裁千人 百年老店落後在哪裏？

雖然中文媒體是香港的絕對主流，但每逢有國際大新聞發生，「BBC」都會登上Google熱搜，因為港人更加信賴BBC的國際報道，這顯示了這家百年老店在國際上的品牌價值。不過很多人可能不知道，BBC除了英語以外，還有40多個地方語言版本，它們被視為英國政府在海外維持軟實力的重要渠道。

所謂「猛虎不及地頭蟲」，當新聞巨擘離開英語世界，以地方語言正經八百地報道地方新聞，若論點擊率，一定及不上本地媒體。在電視、電台獨大的年代，收視和收聽率尚可以蒙混過關，媒體的公眾影響力由媒體自己來定義。但於數碼時代，媒體在社交平台上的表現一目了然，而所謂的收視率亦不代表影響力，香港就是例子。

娛樂平台無進軍海外 今年方宣布「數碼優先」

BBC除了新聞，還有大量高質素劇集、綜藝節目和紀錄片，英國人可以在iPlayer上串流收看；但iPlayer一直沒有如Netflix般進軍海外市場。要在海外發揮軟實力，娛樂節目的重要性不比新聞報道低，這個軟實力的平台，英國政府錯失了。

據BBC發出的新聞稿，​​公眾花在該台的時間，仍有85%來自傳統廣播，最重要的是：「登入瀏覽的比率不足一成，因此我們無法跟我們的國際競爭對手一樣，提供訂製服務（less than 10% of our usage is signed in, so we can't offer a properly tailored service, unlike all our global competitors）。」簡單來說，就是無法跟Netflix或HBO一樣，按觀眾喜好來決定拍攝和推送什麼內容。

facebook和Google等科網巨企，十多二十年前已經開始叫用戶登入使用，收集了十多二十年的用戶數據。而BBC在2017年才要求英國用戶登入使用iPlayer，至於其網站、電台和新聞App，至今仍然放棄鼓勵用戶登入，沒有彈出任何提醒信息，也沒有提供任何登入誘因。從用戶角度來說，毋須登入，少了一重麻煩；從BBC角度來說，卻像摸着石頭過河，愈落後愈難追落後。

身為世界一流媒體，卻在2022年才宣布「數碼優先」（digital first），似乎姍姍來遲。但BBC寧願大刀闊斧除掉舊頻道、流失大量傳統用戶，也要保留數碼化，或者被當局逼上絕路，才能絕處逢生？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]