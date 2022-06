陳帆川：BBC裁千人 百年老店落後在哪裏？

雖然中文媒體是香港的絕對主流,但每逢有國際大新聞發生,「BBC」都會登上Google熱搜,因為港人更加信賴BBC的國際報道,這顯示了這家百年老店在國際上的品牌價值。不過很多人可能不知道,BBC除了英語以外,還有40多個地方語言版本,它們被視為英國政府在海外維持軟實力的重要渠道。

所謂「猛虎不及地頭蟲」,當新聞巨擘離開英語世界,以地方語言正經八百地報道地方新聞,若論點擊率,一定及不上本地媒體。在電視、電台獨大的年代,收視和收聽率尚可以蒙混過關,媒體的公眾影響力由媒體自己來定義。但於數碼時代,媒體在社交平台上的表現一目了然,而所謂的收視率亦不代表影響力,香港就是例子。

娛樂平台無進軍海外 今年方宣布「數碼優先」

BBC除了新聞,還有大量高質素劇集、綜藝節目和紀錄片,英國人可以在iPlayer上串流收看;但iPlayer一直沒有如Netflix般進軍海外市場。要在海外發揮軟實力,娛樂節目的重要性不比新聞報道低,這個軟實力的平台,英國政府錯失了。

據BBC發出的新聞稿,​​公眾花在該台的時間,仍有85%來自傳統廣播,最重要的是:「登入瀏覽的比率不足一成,因此我們無法跟我們的國際競爭對手一樣,提供訂製服務(less than 10% of our usage is signed in, so we can't offer a properly tailored service, unlike all our global competitors)。」簡單來說,就是無法跟Netflix或HBO一樣,按觀眾喜好來決定拍攝和推送什麼內容。

facebook和Google等科網巨企,十多二十年前已經開始叫用戶登入使用,收集了十多二十年的用戶數據。而BBC在2017年才要求英國用戶登入使用iPlayer,至於其網站、電台和新聞App,至今仍然放棄鼓勵用戶登入,沒有彈出任何提醒信息,也沒有提供任何登入誘因。從用戶角度來說,毋須登入,少了一重麻煩;從BBC角度來說,卻像摸着石頭過河,愈落後愈難追落後。

身為世界一流媒體,卻在2022年才宣布「數碼優先」(digital first),似乎姍姍來遲。但BBC寧願大刀闊斧除掉舊頻道、流失大量傳統用戶,也要保留數碼化,或者被當局逼上絕路,才能絕處逢生?

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]