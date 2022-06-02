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筆陣：要問14億人肯不肯／文：張志剛

【明報文章】在2017年底，中央政府提出兩個概念，一是當前是「百年未有之大變局」；二是對於香港未來發展，主導思想是「融入國家發展大局」。5年過去，時間正好說明這兩個主張都是具前瞻性，是有先見之明。

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