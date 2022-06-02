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2022年6月2日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：要問14億人肯不肯／文：張志剛
聞風筆動：選舉制度「長期堅持」 內容可爭取微調 ／李先知
楊志剛：血色豐碑：香港政策的遺漏
孫東：香港科創發展 須增強3優勢
陳帆川：BBC裁千人 百年老店落後在哪裏？
莫建成：三管齊下改善安老醫療服務
梁美芬：憲法基本法教育 必須從教師開始
筆陣：要問14億人肯不肯／文：張志剛
【明報文章】在2017年底，中央政府提出兩個概念，一是當前是「百年未有之大變局」；二是對於香港未來發展，主導思想是「融入國家發展大局」。5年過去，時間正好說明這兩個主張都是具前瞻性，是有先見之明。
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筆陣：要問14億人肯不肯／文：張志剛
聞風筆動：選舉制度「長期堅持」 內容可爭取微調 ／李先知
楊志剛：血色豐碑：香港政策的遺漏
孫東：香港科創發展 須增強3優勢
陳帆川：BBC裁千人 百年老店落後在哪裏？
莫建成：三管齊下改善安老醫療服務
梁美芬：憲法基本法教育 必須從教師開始
聞風筆動：選舉制度「長期堅持」 內容可爭取微調 ／李先知
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梁美芬：憲法基本法教育 必須從教師開始
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