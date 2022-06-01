馬仲儀：兩位「90後」

6月的英國亦十分熱鬧。良好的天氣已有一陣子，雖偶爾仍有一股寒意，但英國人已急不及待穿上夏裝。今個月最重要的日子，當然是96歲女王伊利沙伯二世的官方壽辰慶祝，適逢今年亦是她登基70周年的白金禧紀念（Platinum Jubilee），意義更珍貴。醫院、各公共場所和一些商店，上星期已紛紛掛上國旗、女王照片和王冠等裝飾，4天的假期快到，加上各地慶祝活動，氣氛慢慢熱烈起來。

英女王這位「90後」長者真的令人喜愛：慈祥的面容、和藹的笑容，看她在以其命名的地下鐵線開幕禮上，認真學習購買儲值卡的模樣，更有幾分可愛。她面對過世界大戰、本地和全球各種政治及社會變化，她家庭裏發生的一切更難以想像。她任何時候都表現得謹慎和恰如其分，讓人覺得這國家總有一個可倚重的人。

另一方面，英國社會也有一股負面氣氛：通貨膨脹下，基層民眾面對很大壓力，基本生活開始受影響。這次通脹最嚴重的是能源、日用品和食物，無人能倖免於難，加上大部分英國人的稅後收入不多，所以很多人都要緊縮開支。財政大臣前幾天公布新的紓困措施，但願大家可快點領取到當中提及的各種援助吧。

英女王與陳日君 紛亂時勢中予人心靈慰藉

6月也有不少對港人很重要的日子。雖然一切活動和聲音在香港已近乎被禁絕，但歷史和記憶是抹不掉的，海外各地港人組織了多樣活動，形式不一，意義相同。

在我對香港社會運動的回憶裏，除了有不同政治人物外，更有陳日君樞機。陳樞機是天主送給港人和中國教友的禮物，他多年來關心中國內地教會、香港弱勢社群和在囚人士，面對政府和權貴，從不攀附，不卑不亢。90歲的他難免有點老態，但思想仍清醒敏捷，身影仍是氣宇軒昂。評論陳樞機「固執」的人，恐怕是不太習慣挺直腰板。

陳樞機被捕，哪怕教會、教廷怎樣冷待，當中標誌的含義，有信仰的人早已看在眼裏。陳樞機與同在「612基金案」被捕各人的安危，並不樂觀，我們只能把一切交託天主。

我喜歡與長者相處，跟他們一起總感到快樂和平安。英女王和陳日君樞機這兩位令人尊敬的長者，在這紛亂時勢，除了給我心靈上的慰藉，也令我經常自我反省。但願他們高尚的品格，也能令某些人汗顏。

作者是醫生

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[馬仲儀]