麥家昇：跨局推動文創產業 締獨特發展優勢

文體旅局首要釐清重點扶持行業

筆者作為文創產業一員，對政策局成立固然雀躍，但文創行業受眾甚廣，將來釐定政策要與不同文藝團體及相關持份者深入討論。筆者認為，文化創意產業結合創作、生產製作及商業買賣等內容，橫跨不同行業，包括不同形式藝術表演、文化資產應用及表演設施、電影及電視、出版印刷、流行音樂及文化等相關內容，涵蓋面非常廣闊。

香港現有約4萬家與文創產業相關的企業，從業人員逾20萬，在這覆蓋面甚廣闊的產業中，政府可參考過去10年的體育發展政策，研究如何落實文創產業的「產業化」及「專業化」等發展目標和方向。從香港於早前奧運的成績及市民熱烈反應可見，體育發展政策有可取並值得借鑑之處。

進一步說，如前段所述，文創產業涉及眾多「行業」，筆者建議，文體旅局首要研究及釐清在文創產業中，哪些行業適合產業化，或適合以產業化來優先處理或重點扶持；要「專業化」相關行業，則要提供不同形式資助，尤其考慮如何吸引國際人才落戶，並推動本地文創產業發展，以在短期內更有效宣傳並提升相關產業的專業認受性。

必須指出，本地文化創意產業的有效發展，要依靠來自本身地方最根本的文化元素。簡單來說，不論依據地方的文化淵源，或個人／集體創作的文藝作品等，只要能提升大眾對文化文藝的層次認識／欣賞功能，就是文創產業最核心要有的持續發展價值。筆者建議政府，把這個目標功能作為其中一個衡量及界定文化產業發展的考慮點，例如在國家「十四五」規劃中，香港首次有「中外文化藝術交流中心」的定位，而青年政策亦是下屆政府的重點支持方向，將來局方值得重點培育能夠滿足兩個條件的文創產業發展新方向。青年始終是未來引領本地文化文藝發展的主潮流，我們需在人才發展的問題上，給予足夠的重視程度。

事實上，香港不少文創行業都能達到以上相關的兩個要求。例如香港的動漫及插畫行業，有不少年輕人投身其中，本港大專院校亦有相關課程修讀，一直很受年輕人歡迎。普遍香港市民可能無留意到，香港漫畫行業在出版量上曾居世界前列，不少漫畫角色在東南亞地區甚至歐洲都有人認識，本地文創行業早已發揮出香港在中西文化互融環境下的效果。

創科與文創 具協同發展空間

此外，創新科技和文化創意都有協同發展的空間。早幾年開始流行的AR（擴增實景），及近年開始流行用於舞台或展覽上的的藝術科技等，對創科、文創產業來說，都是可互動且互補的發展機會。

筆者本身認識部分業界人士，對於創新科技融入到文創產品一直甚有興趣，但不少技術開發費用極為高昂，令本地文創產業停步不前。若創新科技、青年發展及文創產業都是下屆政府的重點支持領域，筆者期待未來政策亦能考慮以跨界、跨局、跨部門的新方向出發，推出各種基金資助（可參考工貿署、生產力促進局的經驗），創造更多誘因和條件，以跨界方式扶持文創產業，亦可讓科技創新企業受惠。

文創可成香港另一經濟箭頭

筆者期待，新成立的文體旅局將整合目前分散在民政局和商經局的文化藝術、體育和創意產業政策，同時參考創新科技及工業局和同樣新設的民政及青年事務局，促進跨界跨局甚至跨部門的政策融合及發展，加快讓香港發展成為國家「十四五」規劃下的中外文化藝術交流中心，促進文創產業化發展。

文創產業一直是不少地方鼓勵發展的經濟與產業重點，特別是一些本身缺乏天然資源者。香港經濟發展過往一直倚賴房地產及金融業，文化創意將可能成為另一支經濟箭頭。

不同地方的文創產業各有特色與象徵，也是唯一可與各地有競爭差異的元素，在其他地區不能容易複製的情况下，香港這地方的獨特文化元素，將可為特區帶來獨特且無可取代的發展優勢。

作者是香港青年時事評論員協會成員、香港文創互動發展協會常務副會長

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[麥家昇]