何順文：香港文化創意產業的定位與策略（下）——利用優勢開拓新機遇

三方向促進文創產業發展

一、扶助微創業

香港文創產業發展必須考慮本土社會歷史背景，並切合當時社經環境及整體發展目標。文創產業涉及兩大層面：企業組織與小戶文創創客。筆者同意兩者都需政府資助起動，但在這階段更要焦點扶助後者。

推動文創產業成果有限，關鍵之一是過分聚焦在傳統「產業」這概念上（「創科產業」也有類似問題）。產業化發展涉及大額投資，技術、人才與土地要求高，需較大團隊研發或執行。本土市場規模太細、回本期長，加上香港租金貴、缺經濟效益，致商界推動乏力。

政府一向不着重補助文化創客的起動資金。對於從事文創的初創者，文創人一般缺乏營運賺錢技能，難做到收支平衡以持續經營。市場往往很現實，很多受眾不懂得付費與尊重知識產權，創業成功只佔少數。

筆者建議配合本土社經情境，仿效台灣採用「微文創創業」概念，多着眼扶助本土小型創意項目（如社區藝團、手工藝工作坊）。這較多基於個人專長／興趣發展的文創事業，起動成本較低，較具彈性和適應性，可讓個人創意散播各地，文藝參與更自然和生活化。這也更好讓本地創意文化帶入社區，讓更多人了解和欣賞本地創作，以增強整個社會的文化參與、素養和自信。

單靠政府補貼為文創企業提供資金，並非可行長遠方案。另一方面要吸引本地、內地及外地文化財團，結合香港民間的文化力量，設立更多文創投資基金作項目融資。當然也可探討更多公私營合作。

二、提升文創園區與產值

現時文創園區（如上環PMQ、大館、南豐紗廠、浸大賽馬會創意藝術中心及藍屋），較重視文藝小商品生產、設計和販賣。訪客主要看到商品陳列和銷售過程，大多數文創設計者／生產者都不在園區現場創作，訪客很少看到或參與原創和生產活動。另外，文創園區應重點推動具體個別行業與特色，及利用群聚力量，以最低共同攤負成本獲取最高的群體效益。

現時多數文創產物位於價值鏈末端，產量少、產值及利潤微薄。創業者應朝利潤高的原創設計着手，例如原創小說或動漫可轉拍電影、電視劇，進而創造大量周邊產品甚至主題公園卡通人物，以增加產品附加值。一些重點博物館可設文創中心，積極將展品內涵再包裝，創造更多具本土特色的文創產品，發揮傳統文化的現代活力。

三、應着重本土文化輸出

香港過去作為英國殖民地，中西合璧，加上現享有一國兩制特殊優勢，最有條件作為中外文化藝術交流中心。要推動這個文化樞紐發展，需處理好傳承本身文化與𠄘受外來文化。這有賴公民的文化素養與敏感度，及能否平衡好創作自由與規範。先前關於M＋博物館收藏品的爭議，正是一例。

香港應以嶺南優秀文化作為文化主體，重視本土文創及融入本地文化特色；同時也強調中西互融，把握香港中外文化薈萃的獨特創意氛圍，打造香港作為亞洲文創之都的品牌。正如文化人胡恩威指出，到目前的國際交流仍較多是西方文化的輸入，較少優秀中華或香港文化輸出，變成不對等的文化交流。這主要是因為港人過去仍缺少文化定位與文化自信。有了文化自信，更需創意創新，才能做好中外文化交流中心的角色，協助對外展示中華文化軟實力。

創意產業與大灣區發展

文創產業發展和粵港澳大灣區融合正是香港身處的兩大時代契機。香港參與大灣區建設，除金融與科技領域外，應重視文化建設。廣東文創產業在全國居龍頭地位，已成為支柱產業之一。近年港府一直積極推動香港文創與內地的交流合作，取長補短。

大灣區的文化根源和傳統有悠久歷史。南方嶺南文化、詠春功夫、粵劇影視、文學及工藝，在歷史和地域上都有緊密交融和相互影響。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》其中一個目標，就是發揮大灣區地緣優勢、連結基礎建設、市場聯繫、相近語言及文化習俗、文化遺產資源豐富等共通性，在互利共贏的基礎上共同打造「文化灣區」。

在兩地政策層面上，已有不少突破發展。在2003年CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）協議下，香港與內地合作的電影，已由早年的一年約10部增至逾30部。2016年港府與深圳政府簽訂《關於促進創意產業合作的協議》，正深化兩地交流合作，為發展深港成為亞洲一流的設計商城。

自2017年起，特區與內地簽訂了14份文化合作協議。2019年底簽訂的CEPA服務貿易補充協議，撤除香港製作電視劇／動漫劇輸入內地電視台、音影網站及有線電視網絡的限制。於2019年，中央同意放鬆香港電影及從業員進入內地市場、兩地合作拍片香港人員的比例，及港片能參加內地影展角逐獎項等新措施。

大灣區綱要支持香港成為影視展覽中心，以鞏固香港作為創意樞紐的地位。香港特區業界應發揮其獨特優勢與「獅子山精神」，官產學必須合作以把握大灣區發展帶來的土地、市場等新機遇。港府、中央政府及地方政府應進一步調整現有法規，更方便港人進入內地市場，扮演好「引進來，走出去」的角色。

但三地的文創合作內容（包括有關知識產權保障）一直仍未見蓬勃。雖三地有不同政府部門及組織推動文創產業，但操作方式與法規不一樣。三地政府需設立高層次跨部門的整體規劃及協調，以整合三地文創資源。

學校教育是文創土壤

促進文藝發展的最有效途徑，不單是建藝術館和資助活動，而是提升學校的藝術教育，培養下一代的文化參與、素養及自信，懂得付費欣賞與尊重知識產權。文化土壤才是決定因素，應以學校教育為核心。作為大學校長，筆者亦積極推動香港文藝創意教育，一直期望文創學科在高等教育的普及性與認受性能進一步提升，為香港文創政策、科研、人才培育與創業孵化等盡一分力。

除中小學教育，高等教育在發展文創產業的機遇上，有十分重要的作用和使命。恒生大學（恒大）積極在這個大趨勢中發掘先機及推動發展。恒大4年多前創辦香港首個跨學科的文化及創意產業學士課程，除創作文藝學科外，同時着重整個產業政策與經濟結構、藝術科技、創業學及文創機構／項目管理等；另外，兩年多前開設藝術設計學士課程，正好提供了這個發展大勢的需要，涉及藝術史、文化理論、設計思維、藝術科技等。

恒大亦在2019年秋從學術角度組織首屆粵港澳大灣區傑出文創產業獎項計劃。課程主任許焯權教授帶領的研究團隊，於2018年調查了粵港澳的500多間文創企業，並邀請知名專家評審選出20間得獎機構，這為大灣區文創產業交流合作建立了一個新起點。第二屆頒獎典禮有更多大灣區傑出文創企業入選，共同打造大灣區美好未來。恒大將積極與外界合作推動文創交流，達至最佳協同效應，未來大學可與外界共同建立權威的中華文創資料庫，希望這些跨界活動能進一步提升社會對文創產業的認識和關注，並促進地區的更緊密合作。

積極訂宏觀文創政策啟新篇

總結而言，政府應制訂積極的宏觀文創政策，有清晰定位，繼續增加資源投入，培育藝術、創意及能夠與科技結合的人才，並強化知識產權制度以配合日新月異的數碼環境。隨着大灣區建設的推進，港人於大灣區文創發展的機會應更能體現。政府應與各界加強合作，在全面發揮香港原有獨特優勢的基礎上，充分運用好新科技與歷史性的機遇，使香港的文創發展大業開拓新篇章，打造中西文化藝術交流的世界級平台。

（作者按：內容只代表個人意見）

作者是香港恒生大學校長

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[何順文]