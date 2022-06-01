劉銳紹：六月孤魂無處訴 四時花草有恨凝──寫在悼念「六四」33周年之際

（1）民間悼念情永在 自然平和不相冲

──33年來，也許有人已淡忘「六四」，但相信沒有忘記的人仍是大多數。也許隨着官方日後通過各種方法和教育，「六四」的印象將進一步淡化，但民間的悼念只會像潮漲潮落一樣，起起伏伏，但不會停息。這是中外古今重大事件的規律，無人能阻，只是在不同階段有不同表現而已。所以，歷史就是歷史，該悼念的還是要悼念，要悼念的還是可以悼念。大家抱着平常心、自然心，平和，冷靜，深思，各適其適。

──多年驗證，民間智慧是擋不住的，甚至智慧愈壓愈高。在壓力下引發出來的民智，更多樣化，更有生命力，更會水漲船高、流傳後世。去年有民眾拍下港鐵第六卡車廂、第四號門的照片，在網上進行沒有文字的看圖猜意，人們一想就明，港鐵也不至於把這個號碼遮去。又有民眾拍下某街道的「89」和「64」號門牌，同樣在網上讓人猜度，有關方面也不至於取消這些門牌號碼，甚至把屋拆掉。這些都是不違法的悼念方式，毋須以身試法，免受不必要傷害。

──官方對於這類平靜的表達方式，以及其他平和的活動，應該接納、不阻止、不打擾，毋須製造緊張氣氛。有建制人士對我說，目前雖然「由亂到治」，但仍要「保持政治張力，才能穩住形勢」。我感到奇怪：既然官方都認為已經「由亂到治」，還提出「由治及興」，為什麼不進一步主動創造「治」和「興」的氣氛呢？應該有足夠信心，民間悼念「六四」與影響國家安全無關。

况且，習近平和李克強接見李家超時，也沒有重點談國家安全，可見其策略是因時制宜，或者只做不說，更符合「興」的需要。此外，到目前為止，港府對今年「六四」前的處理措施，暫時未見激化（例如只用其他理由「使用」維園，未有禁止悼念「六四」的明令），而民間也沒有悼念「六四」的集會申請。所以官方宜用「容忍雅納，隱而不發，寬鬆觀察，避免摩擦」的政策，相安無事，讓悼念「六四」的行動平穩度過。

（2）如何適時解開六四民族結？

──就眼前中國形勢而言，一下子解結的可能性不大，但首先必須認識解開「六四結」的重要，才能想到怎樣解結的方法。有關方面不妨嘗試想想，如對「六四」有新的思考，對中國長遠發展是好是壞？普遍認為，如果真重評「六四」，對政權不會有傷害，因現實上無其他力量取代；相反，眼前只要有聲氣顯示官方可能重新思考「六四」，即使未有新結論，已有一定的良性效果。倘若最終能平反「六四」，更是直接解結的方法。

──中外古今都發生過類似悲劇，總結前人經驗，不是沒有辦法的。例如，當涉事的決策人物全部作古，就是一個可考慮的機會。如今，「六四」時期的主要決策者鄧小平、李鵬、楊尚昆都已離世，當今領導層無人與「六四」有直接關係，不失是研究如何解開「六四結」的時機。李登輝當年按其政治需要，解開台灣「二二八事件」的結，正是此法。

又如鄧小平解開文革的結，也沒有全面否定和批判毛澤東，只需用「決議」重新評價文革；更重要的是，用新的改革開放吸引民眾和世界，並持之以恆，誠為善法。至於南非「曼德拉式大和解」，被公認為最佳的解結方法，但在眼前中國現實，似乎又未到此氣候。這些都是務實但又是無奈的觀察。

──雖然眼前未有解開「六四結」的動向，但其實亦有不少創造寬鬆氣氛的動作可做。即使無人能知未來的發展，但至少對目前管治有好處。例如官方認為不能碰「六四」問題，但是否可對「六四」死難者家屬作出比以前更寬鬆的對待，不單讓他們拜祭先人，還可以由他們原來所屬的單位出面（正式官方出面可能在操作上有不便），用其他形式（例如協助解決生活困難），減少對立情緒？

長期以來，高層政策未改、沒有指示，所屬單位自然不敢擅作主張，甚至加壓。但如果由上而下「人性化」行動，輕輕一推，效果將可逐步擴大。這類建議過去已有很多人提過，關鍵是高層願不願意嘗試而已。

（3）悼念六四的活動如何發展？

──可以預期，在港悼念「六四」的活動將繼續受限制，但悼念活動的焦點將轉到境外，或聚或散，或多或少，但火種不滅。悼念和記憶「六四」的方式也會愈來愈多，網上，心中，可能出現的「六四紀念館」（據稱在美國），將各自發展。

──悼念「六四」不宜停留在當年的悲情，不妨多想中國和大眾的出路。正如離開香港的朋友，沒有停留在悲天憫人的階段。民間不是停下來等待官方平反「六四」，而是兼顧多個方面。此乃茲事體大的問題，容後再談。

──鑑於眼前情况，民間更需清楚看到，眼前是一場多棒接力賽，要多個年代的人接力和努力，才有人能夠走到終點。所以，我個人這樣要求自己：走好自己的一棒。「我看青山必嫵媚，心繫中華志未枯」，這也是33年前我的「六四」詩。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]