歐陽五：審視人權 需第三方視角

筆者以為，對人權議題的討論及對人權狀况的考察，都需要第三方視角。人權既事關個體權益，也事關一國政治評價，因而是各國爭相搶佔的道德與輿論高地。從第三方視角，才可能跳出人權政治化、武器化與工具化的窠臼，才能客觀比較中西方人權之別，這是當下人權探討真正需要的。

中西方在人權議題上的不同，主要聚焦兩點。一是側重公民權利和政治權利，與生存權和發展權優先的不同。西方主流人權理論認為，人權主要是公民權利和政治權利，而中國認為人權不僅包括公民權利和政治權利，也包括經濟、社會、文化權利。現階段的中國人權發展路徑，更強調生存權與發展權。

中西方人權議題的不同聚焦

這與中國的歷史文化、發展階段和政治理論密不可分。中國歷史上的民本、民生思想，都看重溫飽對人的意義。古人云倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。中國社會整體而言是世俗社會，社會成員普遍追求現實生活的改善與延續。當下中國仍處於社會主義初級階段，發展被中國看作解決一切問題的基礎和關鍵。中共所信仰的馬克思主義也認為，經濟基礎決定上層建築。因而中國提出「基於發展的人權路徑」，強調發展在保護和促進人權中的價值。

二是對待個體人權與集體人權的不同。西方人權理論以個人自由主義為核心。令人震驚的美國得州槍擊案，造成包括至少19名兒童在內的21人死亡。圍繞禁槍問題的爭議之一，即在於美國，擁槍權被認為是最重要的個人自由權利之一。

在中國看來，保護一個人持槍的絕對自由，就侵犯了其他人的生命權。中國自改革開放以來更加注重保護個體權利，但對集體人權的關照、對他者權益的兼顧，一直深嵌在社會文化中。比如，中國新疆與恐怖主義、極端勢力展開的鬥爭，與保護新疆各族民眾人權是一體的。中國的疫情應對、對陽性病例的管控和救治，也是為了保護其他人群尤其是老年等弱勢群體的生命權和健康權。

對生命權與發展權的重視，使中國8億多人擺脫貧困。根據聯合國開發計劃署創立的人類發展指數，中國的得分穩步上升，從低人類發展水平組別，跨入高人類發展水平組別。但世界對中國的人權發展還抱有更高期待，中國官方也意在循序漸進推動人權不斷進步，目標是促進人的自由全面發展。

而美國、西方引以為傲的公民權利和政治權利，卻因根深柢固的種族歧視，成為人權污點。從奴隸制到對有色人種和移民群體嚴重不公平對待的私營監獄，從馬丁路德金發出「我有一個夢想」的呼聲，到非洲裔男子弗洛伊德「我不能呼吸」的懇求，美國的人權之路依然任重道遠。

由此，也就可看出西方對中國人權攻擊的邏輯起點：第一，將中國與西方之「異」看作「差」；第二，放大中國人權探索中的不足，否定進步面；第三，選擇性無視自身問題，保持優越感。

各國是平等同行者

但這樣的霸權敘事，恰恰忽略了中國可以給世界人權發展帶來的啟迪。人權概念雖起源西方，但若能汲取東方文明看待人權的智慧，如果能總結發展中國家的人權探索經驗，那麼人權將有長久的生命力。從第三方視角來審視人權，人權的內涵可以再豐富，人權的實踐可以再更新。各國是平等的同行者，也是彼此鏡鑑。

作者是時事評論員

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[歐陽五]