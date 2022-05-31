鐔言：細數美國印太戰略5宗罪

衝擊地區架構 威脅區域安全

一宗罪，衝擊地區架構。和睦相處、合作共贏是亞洲主流聲音，地區各國經過長期努力，搭建了以東盟為中心的區域合作平台，確立了亞太自由貿易區目標，啟動了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），有力促進了地區穩定與發展。但美國作為域外國家，先是拋棄《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），此番又來勢洶洶另起爐灶，編織唯美獨尊的戰略體系，企圖破壞東亞合作，並將東盟置於邊緣化位置，嚴重違背東盟一體化願景，衝擊東盟主導的區域合作架構，其所謂「支持東盟中心地位」，不過是空頭支票。

二宗罪，踐踏貿易自由。所謂印太經濟框架，通篇高唱「開放和包容」，卻絲毫未見美國減免關稅、開放市場等優惠舉措。究其實質，美方企圖炮製一個由自身主導的單向貿易安排，強推封閉排他的產業鏈，將成員馴化為替美賺取暴利的「生產線」、「提款機」。美國公然鼓吹脫鈎斷鏈，不僅損害地區自由貿易安排，更將加劇全球供應鏈危機，對疫情之下本已艱難的世界經濟雪上加霜。正如《外交政策》評論稱，印太經濟框架是一個「沒有人真正想要」的框架。

三宗罪，威脅區域安全。冷戰結束後，亞太地區總體保持和平與繁榮，成為世界和平發展的有力助推器。美國印太戰略表面上聲稱守護地區安全，卻變本加厲強化「五眼聯盟」，做實「四邊機制」，拼湊三邊安全伙伴關係，收緊雙邊軍事同盟，悍然排出「五四三二」層層嵌套的包圍圈，妄想糾集「印太版北約」。美還不惜在台灣和南海問題上「踩紅線」，推進向台出售武器，揚言強化南海軍事部署，毫不掩飾操弄安全議題「吊嗓門」、「騷肌肉」，早已成為在亞太挑釁滋事的最大亂源。

釀陣營對抗 損國際秩序

四宗罪，製造陣營對抗。亞太是合作發展的熱土，不是大國博弈的棋盤。美國印太戰略連篇累牘抹黑構陷中國，渲染「中國威脅」，叫囂「改變中國的周邊環境」，打着價值觀旗號，拉幫結伙搞集團政治，甚至還把盟友分為三六九等，本質上是在地區製造分裂、煽動對抗，為美「遏華維霸」的卑劣圖謀「續命」。所謂印太經濟框架更是打着經濟的幌子，搞地緣政治博弈的把戲，妄圖一舉抹去域內務實合作的成果與勢頭。對此，司馬昭之心路人皆知，目前除了個別死硬「小跟班」外，沒有地區國家願屈從美國選邊站隊。

五宗罪，破壞國際秩序。亞洲是世界增長的動力源、國際合作的新高地、全球治理的生力軍。但美國印太戰略給地區帶來的並非開放、合作、包容的「大禮包」，而是經濟脅迫、霸權主義，甚至軍事衝突、核威懾的「火藥包」。美方大肆挑起意識形態對抗，撕裂現行國際體系和秩序，與國際社會求和平、謀發展、促合作的共同期待背道而馳。綜觀歷史，美國策動地區衝突、破壞國際秩序、釀造人道災難的惡行早已罄竹難書，亞太絕不能再重蹈覆轍。

促進亞太和平發展 港可貢獻智慧力量

古人云「得道多助，失道寡助」。與美國處心積慮幹壞事、撈好處的強盜作派不同，中國始終是亞太大家庭的一分子，始終是亞太區域合作的倡導者、推動者、維護者，始終致力與周邊國家共建亞太命運共同體。

香港背靠祖國、面向亞太，是聯通內地與區域和世界的橋樑，必將在新時代新形勢下展現新作為，為促進亞太乃至世界和平與發展的「中國方案」，貢獻更多「香港智慧」、「香港力量」。

作者是時事評論員

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