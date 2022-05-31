林智遠：港美會計互認協議屬不平等條約

申會計執業證書須具港工作經驗

為方便大家了解港美互認協議的爭議地方，可以先了解會計師與執業會計師的分別及資格差異。香港會計師公會是香港唯一法定專業會計師註冊組織，至本年4月底，公會有逾46,700名會員可採用「會計師」稱謂。

會計師若想在香港提供簽署法定核數報告服務，必須申請公會的執業證書。申請的會計師，須擁有不少於4年在港的全職認可會計工作經驗，其中最少一年經驗必須是獲會計師資格後累積；若全部經驗是獲得會計師資格後累積，則規定的全職經驗可減至30個月。成功申請執業證書的會計師，可使用「執業會計師」稱謂，筆者就是香港5146個執業會計師之一。

美要求可藉當地經驗取代 不合理公平 不符港法例

公會與美國國際資格評審委員會（IQAB）的互認協議，自2011年簽署生效開始，都是互認雙方「會計師」資格。假如來自IQAB的申請人想成為香港的執業會計師，申請人都必須具備一年在港會計工作經驗，才可成為香港的執業會計師。換言之，來自IQAB的申請人要成為香港的執業會計師，一直都不能以在美會計工作經驗取代在港會計工作經驗。據公會解釋，在過去3年與IQAB商討互認協議的更新及延長時，IQAB堅持要求美國會計工作經驗可取代香港會計工作經驗。

簡而言之，IQAB希望通過互認協議的更新，可以使來自IQAB的申請人不僅能成為香港會計師，更進一步可成為香港的執業會計師。可是，IQAB的更新要求卻不合理，並不合法，亦不對等及更不公平。

首先，要求來自IQAB的申請人須具備一年在港會計工作經驗，不僅是為了確保香港的執業會計師質量，更是為確保海外申請人在港從事審計工作時，了解香港相關法規的要求，及達至一定專業水平。港美會計準則及法律有明顯差異，我們怎能確保只有在美經驗的IQAB申請人，已經清楚了解香港相關會計準則及法律？既未了解，怎能擔起香港執業會計師的責任？怎有能力提供簽署法定核數報告服務？在美經驗並不能代替在港經驗，IQAB要求並不合理。

此外，一年在港會計工作經驗的條件，是香港法例要求。《專業會計師條例》第29A（2）條清楚列明，「執業證書不得發給申請人，除非申請人令理事會信納（a）他通常居於香港；及（b）他擁有理事會認為必需的本地經驗及本地法律及常規的知識」。法例清楚要求本地經驗、本地法律及常規知識，IQAB的要求根本就不符合相關法例。

為實施新會計專業規管制度，《2021年財務匯報局（修訂）條例》已在去年獲立法會通過，並於同年刊憲。根據該條例，香港會計專業的主要規管權力，將由公會轉交會計及財務匯報局，後者將成為全面而獨立的會計專業規管機構；包括發出執業證書的權力，亦由公會轉交會財局。筆者近日在立法會審議該條例中先訂立後審議的附屬法例，包括將於今年下半年生效的附屬法例。假如該條例正式生效，公會根本沒有法定權力答應IQAB的要求。

協議不保證對等承認工作經驗

即使公會承認來自IQAB申請人的在港會計工作經驗，反向地，公會的會計師卻未必可以獲得在美相同對等互認。因為美國是實行聯邦制，香港公會的會計師要對等獲得執業證書，仍要向申請的州份，按該州要求，才能獲得執業證書。美國55個司法管轄區，就有55套要求，有些州份清楚要求申請執業證書的人士，必須是該州居民及擁有社會安全號碼（social security number）。

港美會計師互認協議不能保證所有美國州份，相同對等承認香港會計工作經驗，IQAB的要求並不對等。現時香港公會與多個海外及內地團體的互認協議，都要求具有一年在港經驗，才能獲得執業證書，因應IQAB的要求而更新互認協議，對這些團體並不公平。

據報美國會計師公會有43萬會員，把美國經驗代替香港經驗，那43萬會計師便可隨時自由來港執業，絕對影響香港執業會計師的質素與數量，更會嚴重影響香港5146名執業會計師的業務。香港公會不與IQAB更新延長互認協議，絕對合情、合理及合法。

作者是立法會議員、資深執業會計師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林智遠]