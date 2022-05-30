鄭立：港府永續防疫政策 或可減人口壓力

畢竟，疫苗對身體的影響，要風險自負。對身體狀况較弱、有慢性病，或有其他疑慮的人來說，無法或不願意冒險接種疫苗，其實也是很常見。他們會有探親、旅遊、公務、回鄉或處理財產等需要，而必須往外地如日本，可是當事人卻沒有辦法回港。如果這情况真的發生的話，當事人就會滯留日本，理論上日本政府亦只能延長其簽證。只要香港一直不改變政策，那當事人就會像電影《機場客運站》主角般一直滯留日本，可能會永遠留在當地生活。

日本只是一個例子。事實上，任何前往海外而未接種疫苗的港人，都會因此防疫政策而無法回港。不論是去英國、加拿大、澳洲都一樣，形成一種有去無回的狀態。在防疫政策下，一直因大量輸入人口而過度擠迫的香港，變成了一個單向輸出人口的地方。事實上，已經有不少來自大陸的新移民，忍不住回鄉而不再回港。

結果，香港防疫政策竟然可以變成輸出人口的政策，只要不斷把人送出去，各地就要被迫接受這些香港人，把本地人口爆炸問題，變成各地的問題。

諷刺地，這對香港似乎是有利的。大家都知道香港人口爆炸、過度擠迫，公共資源如醫院、公屋都非常不足夠。但如果港人長期離開香港，不能回來，外來的人口都不能進入的話，香港的擠迫情况理應會慢慢改善。

故此，港府可以永遠延續這樣的防疫政策，不准未完成接種疫苗的港人回來，讓港人去到外地有去無回。這樣不僅可以紓解人口問題，甚至可能令香港文化在全球遍地開花，繁榮壯大成全球性的文明，看來是只有益處沒有壞處，非常值得考慮。

作者是專欄作家

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[鄭立]