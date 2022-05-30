鍾志源：碰跌「天線得得B」 碰到兒童道德發展

父母當刻以為是自己的小孩踢跌「天線得得B」，願意賠償成本價3萬多元；但當有事發片段流出後，加上一面倒的網民議論，皆質疑「公仔」擺放位置沒有保護設施，支持小童不需負責任。最終，玩具店把3萬多元退回給家長。

整件事的發展中，我看到大部分網民對小童可能要承受的心理創傷，出現了過分的同情，大部分的「同理心」在短時間內聚焦於一點上，出現了「失控的同理心」。當出現過度的同理心時，心態便容易超越理性，因而有些人想利用輿論壓力迫使商家就範，不需小童負責任。

我並不是想站在高地討論這事件，我個人認為雙方皆有各自須負上的責任和學習的地方：家長應要教導和盡力確保小孩不要玩得太忘我，要留意周圍環境，特別在空間狹窄又有貴重物品的地方，不要隨便觸碰，亦須好好看管小孩；商家亦有責任妥善保護又貴重又易破碎的物品，避免讓人可挨近，更要在當眼處明顯展示提醒及警告顧客小心的字眼。

道德發展的3個層次

網民熱議的「應不應該賠錢」，其實是一個道德兩難（moral dilemma）問題，美國心理學家柯爾伯格（Lawrence Kohlberg）曾提出著名的道德兩難故事「漢斯偷藥的兩難」，並以此發展了「道德發展階段」理論（Lawrence Kohlberg's stages of moral development），將兒童的道德發展分為3個層次。第一層是判斷只看個人得失，例如在「應不應該賠錢」上，有些人會說「男孩受驚會有心靈創傷」，這是第一層次。第二層次是以行為後果或法律秩序作判斷，「挨跌商品破爛了應要賠錢」或「玩具公司沒有好好圍住物品，他又沒意圖破壞，情有可原」便是第二層次。第三層次則是在全面了解後，以自我信念判斷，例如「挨跌商品致破爛是不對，但公司事前沒有用圍欄把物品圍住或把它牢定，而男孩又不是蓄意破壞，因此賠償金額是可商榷的」。

網民的議論，大多屬於第一或第二層次，很多人還處於比較初階及不成熟的道德階段。作為家長，又可怎樣發展兒童的道德呢？

言傳身教 負起應盡責任

首先，父母言傳身教是很重要的，父母的價值觀、思想及處理事情的方法，皆會潛移默化影響子女的道德行為。父母應要明確清楚地教導子女什麼是適當的行為，並要以身作則。父母在日常生活中展示良好的道德行為示範，子女便會逐漸形成正確的道德認知和行為。「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」（箴言22：6）

父母的教養模式，也會影響子女道德行為的形成。若家長沒有及時糾正子女的犯錯，甚或縱容他們的不道德行為，沒任何責任及後果承擔，或為子女承擔了責任，這只會令他們更加沒有道德規範。

「天線得得B」事件中，小孩雖然在法律上沒有責任，但不代表所做行為是對的。家長可在男孩情緒已平復時，再與男孩分析事件需學習及負責的地方，並與男孩以任何形式，向玩具公司道歉，對自己應盡的責任負責。

作者是香港輔導及心理學會副會長、英國特許心理學家

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[鍾志源]