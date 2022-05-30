黃元山：藉專業介入 助受虐兒童復元

政府有否確保兒童獲適當跟進

筆者今年2月去信勞工及福利局長羅致光，建議當局將兒童的福祉和長期發展作為優先考量，安排他們到寄養家庭暫住。局方回覆指跨專業團隊會根據兒童需要，為留院兒童安排適當照顧。其後，局方再交代有28名兒童已返回童樂居居住，另有12名兒童獲其他住宿照顧安排（註）。

然而，仍然不清晰的是，受害者及目睹者的心理精神評估結果是什麼？ 28名回到童樂居兒童的長遠照顧計劃，及12名入住其他地方的兒童的跟進安排和中長期目標又是什麼？當局有需要就此等問題，作出更清晰闡釋與跟進。

雖然社會福利署長領導的檢討委員會計劃於今年9月完成有關留宿幼兒中心服務的檢討，明年3月亦將完成其他與照顧兒童相關服務的檢討，其中包括寄養家庭議題。面對新冠疫情和其他不同挑戰，寄養家庭數目有可能因此繼續流失，而寄養服務「缺新血」的情况只會惡化。

社署雖然每年做宣傳，並與非政府機構招募寄養家庭，但這些措施的效果並不顯著。檢討委員會有必要積極借鑑成功的國際例子，深入探討有效提升本港寄養家庭數目的合適方案，制訂及完善相關政策。

糾正人手短缺及錯配問題

除了受害兒童的支援與跟進之外，兒童照顧服務的人手，也是一個值得我們關注的問題。於社會服務機構留宿的兒童當中，有棄嬰、孤兒、經法庭轉介、有特別需要和有受虐經歷的兒童等。有特別需要和有受虐經歷的宿生比率，各佔全體宿生超過四成，這對照顧人手的專業水準提出更高要求。

童樂居事件足以說明及顯示，現有人手編制無法滿足這些兒童和青少年的特殊學習及情緒發展需要。雖然社署5月提供的文件，已提及檢討委員會將檢視兒童住宿服務規劃、供應及模式，但委員會仍有急切需要檢視兒童全面需要，匹配相應的專業人手。

同時，政府亦應致力改善院舍職員招聘條件、增加前線照顧人員數目、檢視幼兒工作員的註冊及發牌制度，包括持續培訓強制要求。這些項目都需要政府制訂清晰的時間表和路線圖。

筆者亦敦促政府莫等到檢討委員會明年3月完成檢討工作，必須盡快採取行動，提升所有前線照顧兒童人員的管教能力和專業水準，並挽留現有的幼兒照顧人才。同時要把握時間，充分利用寄養家庭、非政府機構、社區中善心人士的力量，為來自破碎家庭的兒童，創造一個更安全、有愛的成長環境。

註：立法會福利事務委員會，《檢討兒童住宿照顧服務》討論文件（2022年5月6日），附件一頁3

作者是立法會議員

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[黃元山]