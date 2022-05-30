閻小駿：守正之中開新局——寫在香港回歸祖國25周年之際

4個月後，鄧小平把中國政府對香港問題的原則立場進一步表述為「一個國家，兩種制度」。再4個月後，於會見港澳同胞國慶觀禮團時，他繼續將這一政策構想濃縮為「一國兩制」 基本方針。1997年7月1日，中國政府恢復對香港行使主權，鄧小平的構想得以付諸實踐，由此書寫中華民族自鴉片戰爭以來復興歷程的新篇章，開啟香港融入國家治理體系與發展大局的新紀元，也為國際上以和平方式處理具有複雜歷史經緯的政治爭端，樹立新的行動典範。

國際環境不穩 香港管治遇困

21世紀初期，國際力量的分化組合開始發生前所未有的深刻調整，世界政治、經濟、文化圖景正經歷近代以來最具革命性的變化，百年未有之大變局加速演進，又同世紀疫情互相交織，全球局勢持續動盪。

政治上，由於西方對華遏制部署從原有的「和平演變」手法急速轉向「顏色革命」戰略，美國對中國外部施壓、內部促亂，香港成為東西方政治較量的焦點場域。經濟上，中美經濟總量對比的變化，特別是中國在高科技和高端製造領域奮起直追，為冷戰後美國獨霸世界格局帶來新變數。中美關係面臨調整壓力。文化上，由殖民主義者散播的西方中心論、種族優越論的影響尚未得到清理，極端主義思潮又已在全球觸發各類新「文化戰爭」，人類多元文化圖景備受威脅。

不言而喻，高度不穩的國際環境，為一國兩制在香港的實踐帶來嚴峻挑戰，香港管治工作一度遭遇極為困難的局面。

面對時代變局，中共十八大以來，香港特區以不斷築牢自身政治上的確定性來對冲、化解全球格局動盪變化所帶來的高度不確定性。中央和特區政府堅持全面、準確貫徹一國兩制方針，穩步清理殖民勢力培植的對立力量，確立了以憲法和《基本法》為基礎的新政治秩序，中央全面管治權得到保障。十九屆四中全會以來，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港選舉制度，穩固落實「愛國者治港」原則。香港政治的穩定性不斷提高，不穩定性不斷減低，潛在破壞性逐步消弭，實現了由亂到治的重大歷史轉折。

一國兩制最關鍵歷史經驗：堅持守正創新穩中求進

過去10年間，香港的對外開放能力不斷拓展，國際經濟聯繫蓬勃發展。經濟制度的高度延續性，有效應對了西方主要國家單邊主義與霸凌行為對香港及全球市場穩定所造成的威脅。中央和特區政府尊重香港多元生活方式，切實維護普通法傳統，保障自由營商環境，同時為着手解決深層次民生問題創造條件。這些管治成果，對於豐富國家改革開放與治理現代化實踐，以及探索兩種制度互相促進之道，均具重要意義。

在國際力量重新分化組合的高度動盪時期，一國兩制在香港的實踐之所以枝榮葉茂、取得豐碩成果，其中最關鍵的歷史經驗，就是始終堅持守正創新的思想方法和穩中求進的工作方法。

一方面，時代變局之下，風雲激盪、人心惟危，必須沉着應對、穩中求成；在外部環境急遽演進中，亦唯有篤念初心、唯精唯一、允執厥中，方能行守正道、不偏不倚。另一方面，新情况層出不窮，新問題紛至沓來，這又要求適切把握時代「變」與「不變」的辯證統一，在執守正道前提下，勇於推陳出新，不斷提高一國兩制制度體系的適應能力。

稍後，香港特區將迎來成立25周年的紀念日，社會各界亦期待香港在實現由亂到治重大歷史轉折後，轉入由治及興的嶄新歷史階段。一國兩制在香港的實踐，如何在新的歷史階段繼續堅持守正創新、穩中求進，在危機中育新機，於變局中開新局，是當前社會各界都關心的重要議題。

維護國安防線 擴經濟開放度

筆者認為，在一國兩制實踐的新階段，守正創新首先要求香港社會各界繼續維護國家安全防線的有效度。切實維護國家的主權、安全和發展利益，是一國兩制實踐穩步發展的根本保障。只有國家安全底線構築得愈全面、愈牢固，「愛國者治港」原則落實得愈堅決，對「兩面人」、「高級黑」等現象清理得愈徹底，對各類試探中央底線的行為杜絕得愈乾淨，一國兩制和高度自治的空間才會愈來愈寬廣。

新階段的守正創新，要着力擴大經濟運行秩序的開放度。開放的自由經濟，是香港優勢所在。當前，中國經濟正處於「三期疊加」關鍵節點；「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」是中央的明確要求。隨着國家對外開放規模繼續擴大，香港在東西方經濟互通中所起的「超級聯繫人」作用益加顯著。作為國際國內「雙循環」的連接點之一，香港經濟亟需尋求對內對外全面及安全開放的新機遇與可能性。

在新階段堅持守正創新，尤需提高紓解深層民生矛盾的迅捷度。住房、醫療、安老、扶貧和青年發展，已成為香港長期未能解決的社會「痼疾」。這些問題的形成，在相當程度上，是由於對原始粗放型資本主義與自由放任管治哲學抱殘守缺而人為造成的，是「不為也，非不能也」。在構造更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的資本主義模式方面，一國兩制在港實踐應發揮更積極的作用。

需重視保持多元文化 求同存異

繼續守正創新，亦要求維繫文化生活場景的多元度。香港是東西文化薈萃之地，以多元文化場景著稱。新階段一國兩制實踐，需要高度重視保持香港豐富多彩的文化特性，求同存異，聚同化異；糾正原有文化圖景中由殖民者遺留下來的西方優越論觀點，培育民族文化認同和文化自信。

守正創新始終需要確保社會政治大局的穩定度。早在上世紀80年代，鄧小平就曾表示，「政局穩定」和「政策穩定」是下一個50年一國兩制，乃至國家改革開放政策存續不變的必要條件。維護社會政治大局穩定，是續寫一國兩制新篇的樞紐所在，這理當成為新時代所有愛護香港的各階層人士的底線政治共識。

習近平主席指出：「當今世界正在經歷百年未有之大變局。這場變局不限於一時一事、一國一域，而是深刻而宏闊的時代之變。」因應世紀僅見的時代變局，香港社會各界唯有上下同心、守持正道、勇於創新，以高度確定性應對高度不確定的國際和外部環境，方能不忘初心、得果所願。習主席說，「天下之勢不盛則衰，天下之治不進則退」，「我們要在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展」。在香港回歸祖國25周年之際，我們正應該具有這樣的時代格局與歷史緊迫感。

作者是香港大學政治與公共行政學系副教授、中國制度研究中心總監

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[閻小駿]