曾志豪：從「天線得得B」看香港管治問題

小童父母當初馬上賠款，因為聽信了店員的一句「之前已見你個仔踢咗佢（公仔）一腳」。就是這句話，令父母以為是兒子「踢跌」公仔。幸好有片段還原事情經過，這才洗脫「蓄意」的嫌疑。

這證明了一點：香港市民，儘管經歷了這幾年崩壞的社會秩序、公權力的失衡，但仍然有基本價值觀，就是講證據，對事實有基本的尊重。

可貴的公民特質

父母一開始在未能證明自己兒子百分百清白的情况下，沒有盲目護短，而是選擇了相信店員的「口供」，承認責任「付款賠償」；但當見到有片段證明兒子清白，在證據支持下，才據理力爭，提出質疑，這是相當可貴的公民特質。

當然，也有人質疑，為何父母不當場提出查看CCTV片段，還原案發經過？反而選擇了「服從」？這是否公民缺乏「批判思考」的弱點，對「權力」缺少「質疑」的勇氣？因為店員在當時也算某程度的「權威」，代表了店內的秩序管理。

但香港社會，又是否有這種鼓勵公民「批判思考」、「質疑權威」的氣氛？反修例運動中，市民質疑公權力、提出還原案發過程，都可能被認為是「搞事分子」，甚至在最近一宗法庭案件，被告人因為與在場執法人員口角，質疑對方「警察唔會打人」的講法，提出了過往「警察打人」的「證據」，結果裁判官指「被告不斷提及警方打人，必然會勾起圍觀人群記起警員的不當行為，繼而仇視警員，甚至發生肢體碰撞及使用武力」，都傳達一種信息：不要質疑「權力」，應當服從。所以玩具店事件中的父母，也只是選擇一種「息事寧人」、「相信權力」的做法。

至於「踢跌」和「挨跌」玩具的分別，也是有無主觀犯罪意圖的重要部分。這幾年許多法庭案例，都令港人懷疑，發表一篇批評政府的文章，卻被解讀為「煽動市民對政府的仇恨」，即是說市民是「故意踢跌」的行為；但市民卻覺得，這些批評只是「輕輕一挨」，不是「故意」，如果這樣都引起仇恨，也會令政府形象跌得粉碎，那責任究竟是在市民，還是與那個對象地基不穩、本體太脆弱有關呢？

作者是傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]