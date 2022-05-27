黃子為、鄭宏泰：社會上流豈止金錢 市民還要生活改善

向上流動機會 市民感今不如昔

調查發現，只有10.7%受訪者覺得現時香港青年有足夠的社會向上流動機會，反而有52%認為機會不足夠（附圖），充分反映大眾感到向上流動的困難。過去，香港乃「亞洲四小龍」之一，有「東方之珠」美譽，以社會充滿發展機遇見稱。可惜現在市民感到今不如昔，有63.3%受訪者覺得現時青年向上流動的機會不及10年前，只有23.9%認為現時機會與10年前差不多。

學術界習慣以個人職位或收入變化來測量社會流動狀况，即是否由勞工職位晉升為專業人士或大企業管理層，或是個人收入增長，來界定個人是否向上流動。因此，在李家超參選政綱中，協助青年上流的政策主要圍繞個人事業發展，例如提供更多培訓交流機會，藉此提高青年競爭力，給予青年更多支援到內地就業和創業等。

然而，社會大眾已經不單視「上流」為事業發展和財富增長，政府只集中幫助提升青年的經濟地位，未必能夠讓市民覺得有足夠機會向上流動。

在2015年11月，中大香港亞太研究所亦進行關於青年向上流動的民意調查。結果顯示，當時市民對青年是否有足夠向上流動機會的看法與現時差不多。經歷新冠疫情，現時香港社會經濟狀况明顯不及2015年，例如根據政府統計處的綜合住戶統計調查，20至29歲青年的失業率，由2015年5.9%增至2021年8.1%，而同期整體失業率由3.3%升至5.2%，現時市民對社會向上流動的看法，理應較負面。不過，在2015年調查中，同樣有52%受訪者覺得香港青年上流機會不足，認為足夠的則有14.3%，比今年調查稍高3.6個百分點，差異不達統計上顯著水平。

金錢不再被視上流唯一準則

其實香港大眾如何判斷社會流動機會的增減，不完全從經濟發展角度分析。於2015年調查，有52%受訪者覺得當時青年向上流動的機會不及10年前（2005年），而回答較10年前好的只有9.7%，遠低於回答「轉差」的比例。2005年香港經濟剛從亞洲金融風暴及SARS衝擊後復蘇，發展機遇理應不及2015年，根據政府統計處的綜合住戶統計調查，2005年20至29歲青年及整體失業率，分別是6.2%及5.6%，稍高於2015年的5.9%及3.3%。然而在2015年調查中，市民卻傾向認為當時的青年向上流動機遇不及2005年。

為何市民對社會流動的認知與實質經濟變化呈現差異呢？其中一個原因，是市民不再視金錢為上流的唯一準則。今年問卷調查詢問受訪者對社會向上流動的理解，發現現在香港市民對社會流動的理解較多元化，雖說最多人回答「增加財富及發展事業」最能反映出社會向上流動，但比例不如預期高，只有34.4%，這顯示只集中幫助青年增加財富和發展事業，未必能有效讓香港青年覺得自己向上流動。

第二常見的社會流動認知是「改善生活質素」，調查反映比例不小，有29.1%，只差「增加財富及發展事業」5.3個百分點。不少現代港人追求的，不止是銀行戶口內金額數字的增加，而是能夠轉化為生活質素的改善，工作事業只是人生的部分。雖然財富可以改善物質生活水平，但這不是優質生活質素的充分條件；改善生活質素也包括非物質方面的提升，或是反過來說不願工作得太辛苦，影響生活質素。所以，即使工作上能升職加薪，但若導致日夜忙於工作、欠缺個人休息及親友相聚時間，這不是市民心中理想的生活，也不是他們理解的上流。

此外，有兩成多受訪者認為向上流動是「增長教育知識水平」（17%）及「增加對社會影響力」（6.4%），雖然比例不算大，但是不容忽視。李家超的參選政綱多次提及提供更多培訓機會，只是比較集中在實用職業方面知識上，未必能夠完全滿足市民對知識的追求。此外，參選政綱建議吸納青年加入政府機構和諮詢架構，如果能夠吸納社會上相對弱勢的青年群組，而且擔任相對重要的角色，相信有助增加青年對社會的影響力，讓更多市民感到青年有更多上流機會。

如何增青年上流機會 新政府需深思

最後，雖然於今年調查中，認為青年向上流動不及過去的比例，較2015年增加11.3個百分點，但是現時市民對未來10年青年向上流動的預計，則較2015年時樂觀——有21.1%受訪者預計未來10年青年向上流動的機會將變好，比2015年增加7.9個百分點。

至於如何實現社會大眾期望，增加香港青年向上流動機會，這需要新一屆特區政府深思，盡量拓闊上流層面，不再如過去般只着眼金錢，或以金錢為指標的「事業」，而應讓他們有不同人生或夢想追求，這應是其中的重要思考方向。

註：調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本，採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，成功訪問706名市民（家居固網電話有349人；手提電話有357人），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為27.9%和30.7%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.69百分點以內，數據分析已作加權處理。

作者黃子為是香港中文大學香港亞太研究所研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

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