林振昇：盼未來特首凝聚各界 解社會難題

筆者身為工會工作者，特別關注其政綱內的勞工政策。「勞工」並非只與僱員有關，還涉及人才培訓、社會人力規劃；而勞資關係穩定，亦有助社會穩定發展、強化本港生產力及國際競爭力，有益於整個社會發展。李家超的政綱點出了幾項重要人力、勞工政策的優化，令筆者眼前一亮。

青年為未來棟樑、社會發展的最大動力，李家超總體政綱從多方面為青年構建多元發展機會，也為勞工市場注入新動力。當中，他為香港發展定調「無創科，無未來」，決意提升香港競爭力，鞏固香港金融中心地位，並發展成為創科中心。政綱也提出制訂整體的青年政策和青年發展藍圖，助力青年健康成長及多元發展，同時會為青年提供更多不同類型和高質量的職業培訓、就業機會、創業支援，提升青年綜合能力和競爭力，全方位助力青年發展。

最令筆者引頸以待的，是「推廣職業專才教育，繼續發展與傳統學術教育雙軌並行的進階路徑」。筆者與所屬機構港九勞工社團聯會，一直提倡加強職業教育發展，避免職種單一化，改變固有「工字不出頭」印象，盼望在這點政綱基礎上，新一屆政府能着實檢討《學徒制度條例》，建立更多應用學科、應用學位，讓年輕人有進修、晉升空間，鼓勵他們投身建造、安老及機電業等具前景的行業。

外判制度有必要檢討

除此以外，李家超政綱也承諾會進一步檢討外判制度，改善外判承辦商僱員的待遇；加強勞工職業安全保障，檢討和修訂《職業安全及健康條例》，加強職業安全教育。筆者樂見政綱中提到兩項勞工界一直着力跟進的重要議題，能夠明確在政綱着墨，也展現了候任特首的取態及決心。

外判制度實有檢討必要。根據2020年政府數據，4個主要採購外判服務的部門，包括康文署、房屋署、食環署及政府產業署，單單這4個政府部門，轄下外判服務承辦商聘用的非技術員工，已經超過3萬人，相當於公務員整體人數約15%。

外判制度以「價低者得」作招標條件，一直為人詬病。雖然制度持續有改善，如食環署將「價格評分」及「技術評分」的評分比例調整至各佔一半，但筆者認為應再降低「價格評分」比例，才能減少承辦商低價投標、壓低員工薪酬或福利的情况。

另外，在新冠疫情之下，社會更認識中醫藥，市民往常較多看中醫調理身體、固本培元，而第五波疫情肯定了中醫藥對病症治療的功用，各界對中醫治療更有信心，有助中醫業在本港發展；配合李家超政綱提到將研究進一步促成中醫在預防、治療到復康方面，有更廣泛的應用和發展，加大推展公立醫院中西醫協作診斷治療，增加參與醫院的數目和選定疾病範疇，相信中醫藥定能發揮角色，分擔西醫的治療負荷。觀乎以上每項善政，筆者衷心期望香港能再創輝煌，青年、基層、勞工能共享社會發展的豐碩成果。

作者是勞聯主席、立法會議員

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[林振昇]