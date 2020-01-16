黃元山：招標制度納ESG元素 增社會效益

政府應以身作則

環境、社會及企業管治（ESG）是可持續發展的重要支柱。當政府積極推動企業和投資管理公司關注ESG的時候，也應出一分力，以身作則，在採購制度加入ESG元素作為考慮，以達至源頭減廢、減碳排放、保障基層勞工和扶助弱勢社群的目標。

政府在2019年服務合約招標的改善措施中，提升了工資水平比重，但針對扶植本地企業及弱勢社群的元素仍未被涵蓋。

雖然現有政府採購的招標程序指引中，環境保護被列入考慮因素，但未有明確訂明環境保護比重。即使在2021年，環保署就綠色採購為183個項目釐定環保規格，惟政府仍未於招標準則明確訂明減排在技術評分的比重。

不論是發展中國家或已發展國家，都持續優化政府採購制度，做到保護環境、扶助弱勢社群等可持續發展目標的例子比比皆是，值得港府反思和參考。

英國在2020年修訂政府採購指引，明確指出採購綜合評分至少須分配10%予可持續社會效益及價值，當中包括支援初創企業、中小企及社會企業、鼓勵創造新職位及技術、提升市民健康水平和幸福感、深化社區聯繫、縮窄社會差異及消除歧視。修訂的指引明確列出相關領域準則，令政府採購有助促進社會整體的可持續發展。

而針對環境的可持續發展，於2021年，英國政府更進一步調整政府採購指引，加入對減碳的目標及要求。在此修訂下，投標企業需於標書清晰列出其產品及服務會如何配合減排，以達至國家碳中和的終極目標。上述兩個修訂，既可確保政府的採購或外判服務承辦商履行社會責任，亦能促進社會平等及環境保護。此外，美國和歐盟亦有類似安排，透過政府採購層面落實減排目標。

就算是發展中地區巴西，早前亦通過新法案，列出一系列促進可持續發展的政府採購準則，例如要求中標者聘請特定百分比的女性、受虐婦女及更生人士，透過政府採購扶助弱勢社群，促進社會平等。巴西這個新法案，不單要求政府的合約承辦商合規，更要求企業為推動國家可持續發展出一分力。

利用好招標制度 成為政策目標促成者

不論是發達國家以至發展中國家，都會在政府招標程序引入ESG元素，奈何香港現行招標制度仍然落後，要達至落實本港減排並提升整體社會效益的政策目標，我們的採購制度不能一成不變，或只是間歇地小修小補。在推動可持續發展的大環境下，我們應全面檢視和完善招標制度，使其成為實現政策目標的有效工具。

作者是立法會議員

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[黃元山]