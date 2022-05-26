陳帆川：藉創意另闢蹊徑 小媒體起死回生

香港媒體乃至大部分公司，很少向客戶坦誠告急，通常都是拖延至撐不住的一刻，才突然結業。但在丹麥，主打深度報道的小型網媒「Zetland」，幾年前為吸引更多人收看，將部分收費內容變成免費後，讀者開始不願意付錢。Zetland經營困難，不得不呼籲讀者課金。

將課金呼籲變遊戲 讓讀者試任CEO

他們將這個尷尬要求變成一場遊戲，讓讀者透過其平台，體驗當一日CEO（行政總裁）的滋味。他們將公司財務信息公開，讓用戶隨意增減Zetland預算，並能即時看見該預算對公司的影響，包括要裁減多少員工，甚至在何時倒閉。

很多讀者一玩，果然開始擔心公司的前景，紛紛訂閱。結果，Zetland的訂戶數目急升，在一個月內終於達至收支平衡。自此他們每年想出一個創新的活動催谷訂閱，訂戶及收入大增。

媒體除了聚焦在自己的困難，有時也聚焦在他人的困難。可免費閱讀的南非媒體「Daily Maverick」鼓勵有能力的讀者成為付費會員，讓低收入的國民也能免費讀到高質素新聞。該國失業率達三成多，共享資訊對於收入較高的民眾來說，有一定的道德感召力。

另外，他們用上其形容為跟宜家家居（IKEA）相似的行銷策略，跟客戶一起塑造生活，為訂戶提供乘車券、活動門券和紀錄片放映會等。結果他們的會員人數從2019年剛推行時的4000，於兩年內急增至1.7萬。

來自挪威的「Dagbladet」也用上相似的社群概念去維繫訂戶，但他們用的不是禮券，而是透過數據掌握訂戶喜好，將自家新聞內容改頭換面，替讀者解決醫療、財務和其他生活上的疑問。當看新聞不再局限於關心社會，而是可以解決個人實際問題，用戶黏度自然提高，不會輕易取消。

其實丹麥和挪威等國家，人口比香港更少，卻能扶持出有趣的小媒體。香港過去一年風高浪急，但哪裏有願意課金的讀者，哪裏就有媒體，香港人的錢沒理由只撐得起娛樂節目和KOL頻道。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]