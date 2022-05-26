鄧鍵一：香港流行音樂復興——剖析頒獎禮數據

受訪者的說法，很符合不少人近年對香港流行音樂的印象。不過我好奇的是，對某種文化狀况的印象可以維持很長時間，如果單純從印象出發，未必可幫助我們理解過去一段日子香港流行音樂的發展。例如講到香港樂壇很「腌悶」、「單調」，一些人馬上舉例容祖兒、陳奕迅，但其實他們最活躍的時間都已是十幾年前。又例如一些人說近兩三年的流行音樂很多樣化，多了新面孔，但他們口中的部分「新面孔」其實已出道一段日子，只是近年才較多人認識。甚至乎，再宏觀地想，香港的音樂工業每年都有新人加入，當中不乏有才華的音樂人，而新人是否容易「出頭」，又視乎當時競爭環境、唱片公司風險計算等因素。

因此，從「廣東歌復興」論述出發，引伸到所謂過去香港流行音樂很「單調」，我想在這裏分享最近與同事們進行研究的資料整理，回顧過去香港流行音樂轉變。

我們蒐集了從1998至2021年度，四大頒獎禮（商業電台、香港電台、新城電台、無綫電視）的金曲獎項及新人獎紀錄（註）。然後我們從兩個方向整理資料：（一）過去一段日子，所謂少數人「雄霸」了香港樂壇是怎麼一回事？（二）過去20多年來，新人的發揮空間有什麼變化？

就問題一，我們首先於每個頒獎禮抽取過去24年來，曾於該頒獎禮獲得金曲獎最少10次的歌手為「領前歌手」。按這個定義，過去24年共有7名「領前歌手」，他們總共奪得25.5%的金曲獎。每個頒獎禮分別有5或6名「領前歌手」，包括陳奕迅、容祖兒、古巨基、李克勤等。除了港台和無綫電視的「領前歌手」是完全一樣之外，其他頒獎禮的「領前歌手」都略有不同。換言之，他們就是過去20多年來被視為「雄霸樂壇」的人物。然後，我們綜合4個頒獎禮各自的「領前歌手」每年奪得金曲獎的數目，整理出圖1。

從圖1所見，一眾「領前歌手」於1998年開始冒起，2001至2010年是他們最主導的時間；2011年開始，他們於各大頒獎禮所得的獎項數目明顯下跌，至近3年更只有1個或沒有得獎。

至於問題二，關於歌手發揮空間的變化，我們統計每年於每個頒獎禮獲得新人獎的歌手，在往後3年有沒有得到任何金曲獎，並綜合整理出相關百分比，勉強稱為「新人發揮率」。例如圖2中，2016年的新人發揮率是50%，即是說該年獲得新人獎的歌手，有一半人能夠在往後3年內獲得最少一次金曲獎；而2009年的新人發揮率是0%，即是該年獲得新人獎的歌手，無人於往後3年獲得任何金曲獎。

就圖2所見，每年數字固然有起伏，但大致上是頗為明顯的弧形：1998至2009年的新人發揮率大致向下，至2009年為最低位；往後的新人發揮率便整體向上。值得注意的是，2019及2020年的數字，由於覆蓋範圍未夠3年，這兩年真實的新人發揮率有可能比現在的紀錄更高。

2010年代初 「前浪」歌手漸退

綜合兩圖，我們大概可得出過去20多年流行音樂發展的圖像。長江後浪推前浪，上一浪其實自2010年代初期逐漸退卻；而在上一浪即將退卻的時間，大概是對新人來說最困難的日子。礙於當時競爭環境，一些新人即使得到新人獎作鼓勵，也難以短時間內有明顯突破。例如在2009年獲新人獎的歌手，在接下來3年都得不到金曲獎，也是頗令人氣餒的事情。直到2010年代中期，上一浪的「領前歌手」明顯退潮，新人才明顯有較大空間獲得公眾目光。

大熱大勇「新面孔」 10年前已醞釀

換言之，所謂香港流行音樂「復興」，並非近兩年突如其來的事情。一些近年才大熱大勇的「新面孔」，其實已經在2010年代甚至更早時候，一直醞釀。他們持續投入和付出，直到近兩年才迸發光芒。至於「長江後浪推前浪」其實是一套怎樣的原理，前浪怎樣退卻，讓後浪發揮的空間是怎樣營造出來，當中涉及各種因素，包括傳媒與唱片公司關係、傳媒怎樣捕捉觀眾口味轉變、歌手的事業發展重心等，都可以直接或間接地影響傳媒機構評估得獎者分佈的迴響。文章篇幅所限，本文難以深入討論這個課題，將來有機會另文再述。

註：由於香港電台及無綫電視並未舉行本年度頒獎禮，因此不包括在本文分析內。

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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[鄧鍵一]