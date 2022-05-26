羅健熙：政府新架構會帶來真正改變嗎？

過往每一屆政府都曾經推行改組、擴大問責制，或調整問責官員等，可惜每一次都無法讓市民看到實際成效。舉例說，問責制在問責局長之外，增加了副局長和政治助理，但長期以來，副局長和政治助理的表現都廣被批評，鮮有做到擴大問責制時所期盼的效果。

架構問題不在加位 部門協調方見真章

最近不時被問及，對政府改組的建議有何想法？我一直認為，政府架構重組的核心問題，不是在架構圖上如何劃線、增加位置等，因為每個劃分方式皆有其優劣、有其合理性；但歷史經驗告訴我們，實際運作起來，各司局的協調才能見真章，而過往政府在這部分都無法突破，新重組又有何不同？有什麼新方法加強協調？這些才是最需要回答而尚未回答的問題。特別是開設了幾個新位置，公帑也用多了，市民對新政府的benchmark（衡量標準）也自然會提高。

同樣情况在房屋問題上，也許亦有一定參考。10年前梁振英把自己打造成房屋專家，林鄭月娥則由發展局長到政務司長到特首，主管香港土地房屋相關政策10多年。可是，10年下來，樓價升多跌少不在話下，公屋輪候時間更是有增無減。房屋肯定是香港人最關心的議題之一，各式各樣調查問及香港人的關注，「房屋」十居其九都名列前茅。在新政府即將上任之際，「房屋」也自然是李家超會表達關注，同時也備受媒體注目的題目。

有新聞報道指，李家超將親自處理北部都會區發展大計。首先，現屆政府對北部都會區一直不願意給予一個財務預算。不管計劃如何出色、如何不能單以造價簡化，政府仍然要給香港市民一個估算。你可以說這樣的投資是超值、划算，可以製造多少倍回報云云，但總有一個大家要用公帑支付的價錢。像北部都會區或「明日大嶼」這類計劃，沒有10多年是看不到結果。如果政府真的希望可以解香港市民的燃眉之急，我們長期都主張應使用《收回土地條例》，收回棄置農地和棕地，發展公營房屋。

早前房屋委員會公布公屋輪候時間平均達6.1年，不少論者都將加快上樓與KPI（關鍵績效指標）拉上關係，認為現時的制度令房委會沒有壓力、沒有迫切性去加快建屋，這些評論都難說公允。我曾在房委會擔任小組委員多年，可以看到房屋署職員在興建公屋上非常落力，但房委會收到的土地數量少、面積小，不少還是「三尖八角」、有很多困難要克服才能使用的地皮，令公屋興建工作更加困難。

加快建公屋 增房委會KPI毫無幫助

房委會提交給立法會房屋事務委員會的文件顯示，未來幾年公營房屋建屋量預算，在2022/23和2023/24年度，均只有一幅地皮預計可建超過5000個單位；而2024/25年度，4個項目加起來也只有8100個單位。若想加快興建公屋，在房委會原有的KPI上再加多幾項KPI，是全無幫助；多給房委會一些如粉嶺皇后山或東涌新發展區的大片已平整土地，才是最簡單直接的方法。

林鄭月娥早年曾說，收地會引來司法覆核、拖慢進度，但2018年發展局回覆當時民主黨立法會議員的書面質詢時，已看到由1997至2017年間，政府曾在154個公共工程及市區重建項目引用《收回土地條例》，業權人提出司法覆核個案的共有8宗，處理個案時間由最短的9天，至最長不超過一年，當中更無成功案例。

這些數據指出，收地引來司法覆核的個案極少，幾乎必勝，耗時亦不長，相信比明日大嶼、北部都會區等項目成效更直接、顯著，爭議亦一定較小。最近看到政府在元朗南收地作公共用途，希望當局妥為處理與相關持份者的賠償問題，亦多聽民間對該項規劃的意見，以免成為失敗例子。

至於私營樓宇，我一直相信，政府不能逃避的一個問題是究竟要如何看待樓市。大家都批評香港樓價太高，但即使如此，都持續有人「接貨」，而有樓階層又不會希望樓價大跌。這矛盾在所有關乎香港土地供應、房屋市場、空置稅等等的政策討論均會出現。討論一天不展開、這種矛盾一天不紓緩，大家就只能膠着，然後看着樓價繼續升，矛盾積累下來，又將愈來愈難解開。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]