馮沛賢：維繫勞資關係 政府須關注「離線權」

疫下在家遙距工作 有利有弊

無疑，有些人或會將此視為打破刻板生活的重要契機，令時間變得更靈活、更具調動性，可更好兼顧生活其他範疇；也有人認為在家工作（work from home）的安排，非但沒帶來較大自由度，反而造成「有開工，冇收工」的疫下工作苦况，令苦不堪言的打工仔女認為應正式賦予其「真放工」的離線權利，保障屬於自己的私人時間（me time）。

對香港上班族來說，若能透過在家工作帶來更高的生活彈性，某程度上是值得恭喜的事。但可肯定的是，並非每個打工仔都能遇上這種「幸運」。歸根究柢，除了不同行業的工作性質造成迥異命運，這亦與現時職場文化，以至本港勞工法例未有追上時代步伐有關。

有關離線權利的問題，已非疫情爆發後才備受關注，早在約10年前，當智能電話大規模普及、即時通訊軟件迅速盛行，已埋下伏線。的確，從收發電子郵件，到WhatsApp、WeChat的信息聯絡和檔案傳輸，再加上疫情下透過Zoom開視像會議的興起，或許更容易保持甚至提升工作效率，卻同時令人需花更多時間為工作奔波，從而可能造成公私時間分配失衡。

有部分國家或在較早時已意識到通訊科技進步對工時的影響，因而有從政者提出有關「離線權」的立法。早在2017年，法國已實施「離線權」法，規定有50名或以上僱員的企業，需透過勞資雙方協議，商討員工在公餘時間收發工作信息的安排，避免員工放工後無償工作，保障其休息時間，並列明公餘時間享有的權利。2018年3月，美國紐約市議員埃斯皮納爾（Rafael Espinal）提出「離線權」（Right to Disconnect）草案，建議立法訂明僱員在公餘期間，有權不回覆任何涉及公事的電郵、手機短訊等；甚至訂明罰則，對違例僱主罰款至少250美元，並視乎情况需賠償涉事員工。

及至近年疫情爆發，工時失衡情况更見明顯。去年1月，歐洲議會通過決議，推動歐盟透過立法保障企業員工的離線權利，讓需遙距工作的上班族，可在工作時間以外不需要使用網絡，免受電郵和通訊軟體干擾。今年2月1日，比利時亦推行新法案，國內約6.5萬名公務員下班後可完全離線，「不讀」、「不回」與工作有關的電郵和信息；政府亦考慮將做法推廣至國內民間企業，讓更多國民受惠。該國公務員事務部長德舒特（Petra De Sutter）更表明，法案是打擊公私不分文化的重要部分，若勞工不獲離線權利，「只會增加人民的工作壓力及職業倦怠，成為真正的現代流行病」。

勞資官溝通 達互利共贏

再看看香港，作為全球主要國際金融中心、人口超過700萬的地方，至今就勞工離線權利的探討只停留在民間層面，打工仔女上班下班時在巴士、鐵路車廂裏拿出手提電話，進入「作戰狀態」，更是司空見慣；在社交平台及網上討論區，亦不難見到有關工作纏身的「訴苦post」。然而特區政府似乎仍未正視相關問題。綜觀現時香港情况，有關部門實在不應「諱疾忌醫」，反而更應抓緊時間，盡早就新常態下的職場新境况及上班族的新問題做好準備。

俗語有云「病向淺中醫」，展望將來特區政府能多加關注「離線權」議題，並宜在上述問題惡化成僱主與僱員間的爭端新戰場前，積極研究，除了透過勞工團體和代表詢問情况，亦應跟企業、僱主了解溝通，從而做好預案，清楚了解應從哪裏着手開展工作，並了解如要制訂具體的「離線權」法例，應該採納怎樣的方式較合適。只要處理得宜，將可平衡各方利益，達至互利共贏，對勞資雙方的氣氛和關係都有利無害。

作者是香港青年時事評論員協會成員、香港鐵路職員工會會務顧問

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馮沛賢]