朱敏健：種族共融 由學校開始

在港土生土長的巴基斯坦裔大學生表示，自升上一間以非華語生佔多數的中學後，便一直被編入與其他非華裔同學一班，基本上沒有華裔朋友。縱然他能以流利粵語作日常交流，但無論在聽、說、讀、寫四方面，都自評較小學時退步。言談間，他會以「他們」來統稱所有華人，「我們」則指少數族裔，潛意識明顯不感到被接納。

3名來自不同中學的華裔實習生同稱學校雖然接收了小量非華語生，但從無被編入同一班，與其他族裔的同學極少交流，近乎零接觸，亦沒有校園種族共融教育和活動的印象；在進入平機會實習前，對少數族裔社群的觀感絕大部分來自媒體，當中不少屬定型和偏見。

非華語生入學分佈失衡

事實上，非華語生的入學數據亦能反映這現象。在2020/21學年，每4名就讀官立、資助及直資學校的非華語生中，超過一人所身處的學校佔七成或以上學生為非華語生（31%非華語小學生和28%非華語中學生），這並不包括在比例較小的學校中，基於中文水平較低而被獨立編成一班的非華語生。在一些學校，這類非華語班的學生近乎所有課節都集中在一起，與主流班別甚少交流。

另一方面，在全港900多所學校中，31%官立、資助和直資小學及28%中學，並無錄得非華語生入讀，即約三成中小學的華裔學生在校內沒有與其他族裔同輩相處的機會。

要灌輸平等共融觀念，最有效的策略自然是從小培養、由生活着手，學校正是最佳環境。只要讓來自不同族裔和文化背景的孩子一同學習、一同遊戲，他們便能夠從中建立互相尊重和接納的態度。透過相處和溝通，他們不但能認識各自文化之間的差異，同時會加深理解大家的共通之處，日後若遇到片面和誤導性的資訊，也不容易受到影響，這可說是抵抗種族定型、偏見和歧視的最佳防禦。

可惜，非華語生入學分佈數字和不少學生的感受，似乎都反映目前中小學普遍與種族共融校園距離甚遠。

學校忌一刀切將非華語生獨立成班

學校因應非華語生的中文水平不足或其他學習需要而把他們抽出，在部分科目集中施教，是完全符合學生福祉。可是，這絕對不應成為不同族群學生之間的相處和交流障礙，否則，學校不但無法為學生締造學習種族共融的環境，非華語生更會因缺乏以中文交流的生活語境，而影響中文學習進度。正如上文所述的巴基斯坦大學生，在小學時學習得來的中文，因欠缺應用而在中學階段不進反退，確實可惜。

因此，學校在為非華語生編班時應分外留意，避免一刀切把他們獨立成班進行所有課堂，並盡量安排適當比例的課時，讓他們與華語生一同學習和共處。在一些非華語生比例較高的學校，老師更應善用社區資源，積極為學生營造接觸主流社區，或與其他學校華語生作深入交流的機會。

教局應訂指引 促進融入社群

政策方面，教育局應更積極促進非華語生融入社群，就編班、課堂安排、接觸社區等環節制訂明確指引，並定期檢視和跟進學校進度；同時，局方亦須引入種族共融的課程，向學生教授不同族裔群體對香港社會的貢獻、種族多元共融可帶來的優勢，及種族歧視對個人和社會所造成的傷害等，以協助學校建立共融校園。

5月21日是聯合國所定的「世界文化多樣性促進對話和發展日」，我衷心希望種族多元共融的觀念能在學校植根，更冀盼政府以成效為本，為協助非華語生學習中文和少數族裔群體融入社會制訂指標，帶領各界依一致目標共同邁進。

作者是平等機會委員會主席

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[朱敏健]