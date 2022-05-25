郭振家：拜登亞洲行 「築牆」意味濃

近日，這位79歲高齡老人處於超負荷工作之中：5月13日，拜登在白宮設宴招待到訪的東盟國家領導人，承諾將向東盟投資1.5億美元；5月19日，在白宮接見瑞典首相安德松與芬蘭總統尼尼斯托，歡迎並支持兩國申請加入北大西洋公約組織。

美對華既想防範 又不得不合作

此次拜登亞洲之行，體現了美國的戰略重心正一步步調整到亞太地區。2月24日至今，雖然俄羅斯對烏克蘭展開了特別軍事行動，烏克蘭向美國和西方社會發出緊急求救，但拜登最終仍堅持不出兵，只向烏克蘭提供數百億美元的武器支持。也就是說，美國並沒有在亞歐大陸的西線投入重大兵力，避免了美國深度陷入，如此方可以將大部分軍事力量用來圍堵日益崛起的中國。

但美國對於眼下的中國，似乎是一種非常矛盾的心態，既想要防範，又不得不合作。一方面，美國預判到中國即將崛起，GDP（本地生產總值）可能在10年內超越美國，甚至於國際的影響力蒸蒸日上，多個重要領域會實現趕超，所以美國迫切希望眼下在軍事、經濟和外交多個領域實施圍堵——

在軍事上，美國希望夯實AUKUS（美英澳安全同盟）和QUAD，同時招攬更多國家加入；經濟上，宣布啟動IPEF，希望有朝一日能夠弱化《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）和「一帶一路」的影響力；而在外交上，美國更毫不諱言，希望高舉自由民主的意識形態大旗，吸引亞太多數國家站到所謂民主陣營中來。

另一方面，美國眼下面臨內外交困，許多外交戰略的實施其實是捉襟見肘、左支右絀。美國國內現在面臨非常嚴重的通脹問題，這一問題甚至影響到美國的對華貿易政策。

據路透社報道，美國財長耶倫等人希望削減由前總統特朗普發起的、對價值數千億美元中國輸美商品徵收的高額關稅；而貿易代表戴琪則希望暫緩減稅，並等待更全面的對華貿易戰略出台。拜登政府之所以在這個問題上猶豫不決，是因為根據CNN（美國有線電視新聞網絡）的最新民調，拜登支持率僅剩四成，而超過八成民眾擔憂美國通脹現况。

美國如果想降低通脹，就需要向中國低頭磋商，所以難怪美國國家安全顧問蘇利文提前透露，可能在未來幾周中，兩國元首再次電話連線。這有大機率是美國又想讓中國幫忙緩解美國經濟，從而拉抬拜登民調支持度。

倘「選邊站」增不穩因素 誰會願意？

筆者認為，在國際上美國力不從心更加明顯。亞太國家多數不願「選邊站」，主要原因是他們的第一大貿易國普遍都是中國，這一點連日本和韓國都不例外；日本的第一大貿易伙伴國，已連續14年是中國。同樣，2021年中國與東盟雙邊貿易額達8782億美元，遠超同期美國與東盟的3790億美元貿易額。所以，如果「選邊站」意味着減少與中國的貿易、增加失業甚至增加社會不穩定因素，誰會願意呢？

當美國希望在亞太地區圍堵中國的時候，以及希望一些國家在經濟領域「去中國化」的時候，首先應該想一下，美國的所作所為能夠給亞太地區帶來什麼？總不能是對東盟10國的小小1.5億美元，就希望別國感激涕零吧？更何况，這1.5億美元中最大一筆6000萬美元將投向海上安全，換言之是支付美國向該地區增派人員及裝備費用，如此明顯的安全介入，未必不是一種引發地區不安的因素，怎能讓亞太國家心安呢？

強行「築牆」 違亞太地區民心

顯然，美國想在多個領域「築高牆」，把中國「圍成鐵桶」，自己便可做千秋萬代的霸權美夢，這樣的想法不僅荒謬天真，或根本做不到，况且可能會危害地區安全，引發地區動盪。現在美國的許多焦慮更多是庸人自擾，比如中國與所羅門群島簽署安全合作協議，美國就很緊張，好像是「第一島鏈」被突破一般。但其實幾乎所有亞太國家，都希望亞太地區能夠長期維持經濟繁榮和地區穩定。所以以民主自詡的美國，能不能虛心傾聽一下亞太國家的真正心聲？

值此全球局勢動盪、疫情蔓延和通脹肆虐的時刻，美方只有回歸現實、理性，真心實意促成中美兩國團結合作，才有可能攜手解決人類面臨的各種問題。如果在亞太強行「築牆」，無疑是逆歷史潮流而動，違背亞太地區國家的民心民意，最終或難逃失敗結局。

作者是中國勞動關係學院副教授

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[郭振家]