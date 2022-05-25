劉銳紹：黑雲壓城城欲摧 山雨欲來風滿樓——拜登訪韓日與中國反圍堵之戰

（1）圍堵與反圍堵 關鍵在實力

──先從總體態勢觀察。毋庸置疑，IPEF（至今有13個國家參與，約佔全球生產總值的40%），可以對中國經濟構成一定威脅。這對依賴出口來提高國內生產總值的中國來說，確實是一張強而有力的聯盟牌。再看中國近來很多經濟數據，增幅都在減少；上月的數據在某程度上，更反映了積累多時的負面因素。各位可以找來一看，自行分析。

不過，IPEF還需一段時候才能成形和發揮作用，而中國早已推動《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP），很多成員都與IPEF重疊。這些國家基於自身利益，必然「綠楊宜作兩家春」，盡量「順得哥情」而「不失嫂意」，這又會減輕中國的壓力。所以，這種態勢將把經濟戰和貿易戰變成持久戰及耐力戰，已在預期之中。

──IPEF和西方世界的合縱連橫，除了經濟利益之外，還有一層意識形態聯繫。這種聯繫遇到利益碰撞時，就變成似有還無的薄膜；但在面對共同敵人（例如中國和俄羅斯）的時候，又會變成似軟猶堅的韌帶。所以，中國近來也作了策略調整（不是政策改變），例如同意聯合國人權事務高級專員巴切萊特在這個時候訪華「交流」（而非調查），又高規格地派國家副主席王岐山到南韓出席新總統尹錫悅的就職禮。

於是，這種態勢延伸兩點觀察。一、這類門面工夫能在多大程度上減輕中國的壓力？看來不能有過高期望。二、中國能否用更大的經濟誘因來冲淡西方的「利益＋制度＋意識」攻勢？這就要看中國的實力了。

──上述合縱連橫、圍堵與反圍堵的態勢，如果重點在於互相制約、互撬牆腳，對各個主要國家也沒有好處，只會像《難為正邪定分界》的歌詞，「彼此也在捱」，問題是誰傷得重一點、誰傷得輕一點而已。但在中國，大家都不願意看見的是：官方在風浪中度日，而民間則在痛苦中度日；官方承受了外來壓力，跟着再往下壓，而民間卻無力反對和反彈，於是成為扭作一團的死結。

（2）怎樣看拜登稱「願武力衛台」

──眾所周知，美國不想中國統一，也不想台灣獨立，藉「台灣牌」跟大陸談判，這才符合美國的最大利益。但為什麼拜登忽然在日本表示「願意武力介入捍衛台灣」呢？我看，這不是美國的重點和最終選擇，而是眼前和長遠的策略需要。倘能加深兩岸隔閡、進一步疏離，但又不至於出現「統一」或「獨立」，這對美國來說，就是更佳效果，既可以令台灣更緊靠美國、抗拒大陸，又可以形成大陸在全面考慮對外形勢時的顧慮或牽制。出現這種態勢，大陸的對台政策失效也有關係。

──拜登此舉雖有鋌而走險之嫌（一說或刺激大陸武統台灣），但在中共「二十大」之前，這個風險不大，所以他才作此深謀遠慮的計算。且看，美國並沒有全力協助台灣參與近日的世界衛生大會。相反，「武力衛台」之說可以測試或刺激習近平與軍方的態度和關係，以及雙方怎樣互動。外界關注「二十大」的人事安排，但美國更關注「二十大」的軍方人事問題，尤其是俄羅斯入侵烏克蘭處處碰壁之後。中國大陸軍方怎樣思考武統台灣的問題，將是一大焦點。

──其實美國也多手準備。拜登此行訪問南韓時，特別參觀了半導體工廠，並同意兩國將在半導體等戰略領域擴大相互投資。業內人士了解，全球晶片生產有超過75%來自亞洲。據美國半導體行業協會數據，其中台灣佔21%，南韓佔19%，日本佔13%，而在美國製造的只有10%。假如台灣失守，美國可盡快轉移到南韓和日本，這就更增加台灣對美國的依託，也可以觸動兩岸關係的神經。

綜合上述態勢，拜登「武力衛台」之言為虛，誘使兩岸進一步情緒摩擦，試探和刺激中共黨軍關係為實。

（3）既要反圍堵 更須善待內部問題

──內地的民生和經濟問題面臨巨大挑戰，是不可低估的問題，更不應上綱上線到政治對立。近期，如何對待新冠疫情及經濟復蘇的政策和學術問題，也被上升到「輿論鬥爭」層面。中共高層擔心政策被質疑、被否定或被陽奉陰違，可能引發骨牌效應而影響權威，這一點可以理解；但如果無序和無節制升溫，只會抵消內部的凝聚力，更難團結一致對外。

──近期外界忽聞「李（克強）上習（近平）下」之說，也許只是把意願放在現實中的觀察。外界須記取廬山會議的教訓，反左可以忽然變了反右。有關方面既然明白中國政局短期內不會出現什麼突變，那就毋須過於防患未然，把氣氛變得更緊張。須知一個政策的原意很容易出現不同解讀，各方也有不同着重點，例如近期「離退休幹部（包括高層領導）不得妄議中央」的信息，很容易被理解為內部鬥爭的印證。所以，還是強調融和為佳。

──近日內地出現習近平增加了「領袖」稱號的宣傳，被視為中共在「二十大」前的造勢活動。這是早已預料之中，但面對外來的圍堵戰，其實更應該把宣傳重點放在實績之上，而不宜提供「造神運動」的攻擊點。所以，恰如其分可以，膨脹催谷則可免則免。否則，黑雲壓城城難擋，山雨未來風滿樓。何必呢？

作者是時事評論員

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[劉銳紹]