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2022年5月25日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：當政府患上柏金遜症／文：陳景祥
聞風筆動：記協換屆「夠腳」 解散與否留下屆 ／文：李先知
劉銳紹：黑雲壓城城欲摧 山雨欲來風滿樓——拜登訪韓日與中國反圍堵之戰
郭振家：拜登亞洲行 「築牆」意味濃
何順文：香港文化創意產業的定位與策略（上）——社會功能與市場化
朱敏健：種族共融 由學校開始
馮沛賢：維繫勞資關係 政府須關注「離線權」
筆陣：當政府患上柏金遜症／文：陳景祥
【明報文章】立法會正在審議政府架構重組建議，由於議員絕大部分是「愛國者」，理應支持政府「依法施政」，重組建議順利獲通過應無懸念。
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筆陣：當政府患上柏金遜症／文：陳景祥
聞風筆動：記協換屆「夠腳」 解散與否留下屆 ／文：李先知
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