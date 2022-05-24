中大社科院跨學科課程檢討小組：中大社科院籌組新學院的構想

綜合型大學不可能無政治行政教研

之前大家可能缺乏資訊，不容易分辨一些傳言的真偽，甚至有人擔心政政系會否不再存在。這當然不是真確的。中大政政系有50多年的歷史傳統，培養了很多優秀的政治和行政人才，而且一間綜合型的現代大學不可能沒有政治行政的教研領域，相信這一點是大家都有共識的。

社科院近年成立了一些新的小型課程，包括「全球研究」、「數據科學與政策研究」等；去年政政系又檢討課程，以配合學術培訓的需要。這些舉措建基於近年新興學科湧現，學科之間互相滲透，社會對人才需求改變，學生選科興趣也有不同。大學要與時並進，不時檢討修訂。本港另一間大學最近就公布，將兩個有關公共政策及國際事務的學系合併。

去年9月，中大社科院覺得是適當時候回顧一些跨學科課程，焦點放在上述3個本科課程，還有一個名為「全球政治經濟」的碩士課程。這些課程的性質接近，內容有些共通之處。如何理順課程科目，讓同學有更多選擇，而且能更好運用資源，是社科院當前關注的議題。

於是社科院成立一個工作小組，以檢視收生、課程、人手和資源等方面，目的在構思可行的計劃，令課程之間產生協同效應，並為個別課程增值。具體想法是設立一個新學院來容納這些課程，令其內容既獨立又互補，操作上更合理，財政上能持續發展。

工作小組成員來自這些課程，還有兩位外系的教授參與。大家透過分析資料和多番討論，發現有些課程發展得很不錯，另一些則面對挑戰。課程之間原來有些重疊，在國際關係、治理、實習、研究方法等範疇，可以優化整合。

「四個不變」原則 保各課程自主性

我們認為設立新的學院要循序漸進，需取得各方共識和有充分諮詢；運作初期只宜小變，有足夠經驗後再作長遠規劃。小組現階段提出對於學院成立初期的建議，是基於「四個不變」原則——

首先是中學文憑試的收生方法不變，繼續沿用現時的聯招（JUPAS）編號，保持3個本科生主修選項；第二是課程不變，暫不改動原先的課程結構和修讀科目，但可增加一些選修科；第三是教職員崗位不變，不會裁減人手；第四是財政帳目管理不變，每個課程的財政維持獨立，不會作交叉補貼。這些不變應可保障各個課程的自主性和特色，令新學院成立之初可以順利運作。

我們期望新學院能培養出具備跨學科知識的社科人才。學院採取跨學科兼容路向，包括多種課程內容，如政治學、公共政策、國際研究、持續發展、全球文化與傳播、數據科學、政治經濟學等，都是當今社會科學中的重要領域。同學按照自己的興趣選擇，又有不同配搭組合，似是在享用社科的一個「小型套餐」。

現代社會講求不同知識的融會貫通，從而解決社會或工作上的問題。新學院的課程有前沿理論，又有實習和交換體驗，同時有人文關懷、社會視角和科技訓練。新學院鼓勵不同課程之間在科目上互通有無，增加彈性，讓同學有更多選擇。學院內的組成部分可因應情况，在規模或運作上可以有些調整。希望新學院能夠壯大原有課程，優化課程結構和協作，減少重疊和善用資源，以配合將來發展。

學術教育為本 重組不是要減科

有師生憂慮政政系將來會失去其優良傳統，其他主修課程可能減少了特色和自主。基於上述「四個不變」，每個課程都繼續自行收生，課程和人手也沒有什麼不同，應該可以令大家較為放心。將來如果有任何改變，必定是經大家一同討論並同意才會去做。

另外，有人擔心將來新學院會削減一些「敏感」科目。我們相信負責制訂課程的老師，都是以學術和教育為本，重組不是要減科，大家可能有點過慮了。

新學院的設立，只是在行政架構上增加了一層，以統籌相關事務和促進運作效率，原來的3個主修沒有消失。現存的主修課程名稱不變，然而新學院的名字如何能夠簡要涵蓋不同領域學科，又要得到大家認同，實在頗具挑戰性。在最近的諮詢過程中，師生和校友都提出了一些具體議題和關注，我們將繼續討論和努力解決問題。

最快2023/24學年運作 無礙現時學生

我們強調，今次的改動並非「合併」，重點在於「重組」。合併給人的印象是有些元素將會消失，整體的內容會減少。重組的焦點不是要取消原有的一些部分，而是在新學院層面建立「經濟規模」及整合資源。着眼未來發展，希望在跨學科取向下有空間容納一些新興領域，同時更好地利用政政系和其他課程的校友網絡、學術聲譽等資源。

希望這次重組，既可以解決一些問題，又可改善運作，達到多贏局面。工作小組在充分聽取持份者意見後，會於暑期完成檢討報告，送交社科院審視，再遞交大學最高層批核。如果一切順利，新學院最快可於2023/24學年開始運作。任何課程改動只適用於將來入讀的新學生，現時的同學不會受影響。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[中大社科院跨學科課程檢討小組]