歐陽五：亞洲未來的弈棋者應是亞洲

拜登此行之「重頭戲」，當屬啟動「印太經濟框架」（IPEF）。IPEF實質是美國「印太戰略」在經濟領域的延伸，它與政治軍事領域的美日印澳「四方安全對話」機制一道，構成美國圍堵中國的戰略架構。

然而，在美國國內經濟保守勢力持續崛起的背景下，IPEF已不敢如當年跨太平洋伙伴關係協定（TPP）那般，奢談降低關稅與市場開放。空有構想而無實質利益交換，IPEF無疑難以調動多數亞洲國家的興趣。

美國想在亞洲拉幫結派、製造分裂，實則分身乏術。國內經濟通脹高企，美股創兩年來最大跌幅，財長耶倫甚至呼籲取消部分對華關稅；治安、社會撕裂等問題不斷，拜登支持率見新低，就連特斯拉行政總裁馬斯克近日亦公開轉向支持共和黨，似乎「特朗普之風」再起已不意外。而放眼全球，俄烏戰事未停，新冠病毒仍在變異，經濟、糧食、環境等危機迫在眉睫。

誠如中國外長王毅日前所言，「小圈子」解決不了全球面臨的「大挑戰」，「小集團」適應不了當今世界的「大變局」。

美自視主宰棋局 必衝擊區域自主框架

其實，美國的問題在於將亞洲視為自己主宰的棋局。中國被其視為危險棋子，而其他亞洲國家同樣被視為棋子，只不過功能是牽制中國。正因如此，美國力推的新印太戰略，無非是重塑「以美國為中心」的區域架構；而諸如東盟等亞洲自主建設的區域框架，勢必遭受美國弈棋的衝擊。

近日，美國《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）刊載新加坡駐聯合國前代表比拉哈里．考西坎（Bilahari Kausikan）的文章。他指出，拜登政府對東南亞地區的方針不一定是優先考慮東盟，而是專注於所謂「四方機制」。那麼，亞洲究竟是誰的亞洲？這一問題已不容迴避。

比拉哈里．考西坎在文中道出一個事實，即不少東南亞國家反感美國近年推廣的「民主—專制」二元對立意識形態，尤以去年的民主峰會為代表。筆者以為，一方面，部分亞洲國家抗拒美國區分敵我、分裂世界之舉，不願被迫選邊站；另一方面，亞洲作為歷史悠久的文明區域，一定有不同於西方的價值譜系。

雖然，亞洲經歷了被西方侵略、殖民的近代史後，仍選擇走上西方開啟的現代化道路，並在近幾十年成就了「亞洲奇蹟」，但亞洲的現代化絕不等同西化。更何况，亞洲曾在上世紀創造性地舉辦了萬隆會議，亞非等地的第三世界國家，共同為世界和平貢獻了獨立自主、團結合作、求同存異的國際關係精神，而這亦涵蓋了亞洲對自身發展道路的期許。

冷戰形態 不合時宜

着眼未來，亞洲的弈棋者應是亞洲自身。這是百年大變局之下，亞洲自主力量生長的歷史趨勢。亞洲國家不應是被控制的棋子，而要在平等、獨立、開放、共建的多邊主義原則下，建構融通歷史與現代的新亞洲。所謂「亞洲版北約」等「冷戰」式舊形態，實在已不合時宜。

作者是時事評論員

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[歐陽五]