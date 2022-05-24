劉進圖：不撤熔斷 難有生機

倘武官任政務司長 將被視政治壓倒行政

先說第一個問題。政界目前較多提及的政務司長人選，包括保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞，以及資深政務官出身、現於馬會任職的譚志源。

這幾個人各有長處短處，但從官場背景和經驗來看，主要區別在於鄧炳強和曾國衞長期擔任紀律部隊工作，近年才出任政策局長，而且政策範疇局限於保安或政制，欠缺經濟與民生施政上的歷練，若擔任政務司長，須統籌各大民生領域的政策局，難免予人經驗不足、外行領導內行的印象；加上特首本身就是保安經驗為主，輔助他的特區第二把手若也是同一背景，視野和經驗恐怕太集中於安全事務，未能配合香港作為國際金融中心與商業大都會的定位需求。

相較之下，像譚志源或類似的、擁有較豐富經濟與民生施政經驗的文官，會是較適合的政務司長，可以與武官出身的特首互補長短，或可達至文武兼備。

以上說的道理，其實並不複雜。假如北京不接受這套按才錄用的邏輯，堅持選一名武官擔任政務司長，那麼外界就只能解讀為，政治考慮壓倒行政需要。所謂政治考慮，在政府內部而言，「武進文退」將被看為大勢所趨，紀律部隊出身人員，將成為主導特區政壇的派系；過去可分享決策權力的政務官和專業官僚，將會靠邊站，淪為純粹執行人員。

至於對外方面，香港市民和國際社會將會認定，新一屆政府施政的重中之重，就是緊跟中央的外交政策，與美國為首的西方進行針鋒相對的鬥爭，包括運用《港區國安法》的各種特殊權力，嚴密監控西方人員與媒體在香港的活動，香港將快速向內地靠攏而逐漸遠離國際。這些政治考慮，其實在擢升李家超當特首的決定裏，已經有所反映；假如再委武官當政務司長，就會成為牢不可破的定見。

接着說第二個問題，其實與第一個也有相似之處。現行的航班熔斷機制是繼續維持，或者逐步放寬、最終取消，本質上是一個防疫問題，應該從衛生專業的角度來考慮。這方面香港的專家意見頗為清晰，大多數認為應予放寬，甚至盡快取消，因為絕大部分市民已接種了最少兩針疫苗，航空旅客在登機前和抵港後，都有嚴格的檢疫要求，而且可按疫情升降調節。

其他國際大都會正積極恢復航班來往，推動旅遊和商務復蘇，香港若再堅持熔斷，在防疫上好處甚少，但經濟與民生上付的代價甚大，而且會迅速削弱香港的國際地位。

若堅持熔斷 外界會認定為政治不顧現實

以上說的道理，其實並不複雜，各位專家的意見和論據，連日來媒體上都有大量報道。假如北京不接受這套以成本效益作專業決策的邏輯，堅持香港要維持運作成本高昂的熔斷機制，令各大航空公司不敢恢復往來香港的航班，偌大的赤鱲角機場，每天只有幾十架飛機升降，同時又以香港尚未「清零」為由，不允許香港與內地免隔離通關，那外界就只能解讀為，熔斷是政治考慮壓倒實際需要，是為了突顯香港防疫機制須緊跟內地，長期以閉關鎖境的極端方式，防止病毒輸入，在內地未予放寬前，香港不能擅自放寬，香港必須積極達至清零，先搞好與內地通關安排，然後才處理與國際的關係。

這套唯求政治正確的考慮，其實在之前建制派大力推動全民強檢時，已經有所反映。假如新特首堅持熔斷機制，外界就會認定，為政治需要可不顧現實，將成為新一屆政府施政取向的指導方針。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]