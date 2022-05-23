鄭立：政府要刺激經濟 公務員應大幅加薪

面對這些質疑，支持加薪的人（多數自己都是公務員）用的理由，自古以來都是那幾個：第一個當然是「有必要追通脹」這個似乎只有政府才有的加薪理由；第二就是士氣論，加薪可提高士氣，所以一定要加；第三就是挽留人才。

不過最重要的，還是他們聲稱政府加薪可帶動企業加薪；如果外面民間過得慘，就更應該加薪，可能是民間的老闆看到公務員待遇那麼好，就會一時情緒「上頭」，不惜虧本都忍不住想為自己的員工加薪，全體打工仔因此受益。

似乎也沒什麼人反駁這種理論，至少我就沒見過政府有人質疑，公務員加薪根本就不會帶動外面工資增長。所以我們只能說，可能大家默認「先讓公務員加薪，是能夠帶動全市場待遇」這種理論。如果我們認同這種理論，那公務員連年加薪可謂勞苦功高，畢竟打工仔的薪資能提高，全靠他們「身先士卒」。

既然公務員薪水能帶動民間薪水，面對目前經濟困境，我們是否更應該為公務員大幅加薪呢？如果這句話是真的，大幅加薪後，定必能帶動全港打工仔的收入齊升——公務員加得愈多，其他人也會水漲船高。這樣，人人都有錢了，就可以紓解自己和別人的經濟問題，手頭也變得寬裕，可以消費刺激經濟，解決一切問題。

這樣的話，我認為公務員今年不僅要加薪，還應大幅加薪，可以的話，加得愈多愈好，不應該受限於7%，可以一次加夠20%甚至30%，帶動全港薪資大躍進。公務員士氣又會因此大幅提高，好像電腦遊戲「太閤立志傳」中的「鼓舞」技能一樣，工作效率大升，對市民的態度也會變得熱情，修補官民關係，治療這個受傷的社會。如此說來，大幅加薪對社會有百利而無一害。

故此，政府應大力加薪，不必手軟。除非說那句話的人認知錯誤，或者是說謊，幫公務員加薪根本不能帶動商業市場薪資。

如果是假的，他為什麼要這樣說呢？我就不知道了。

作者是專欄作家

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[鄭立]