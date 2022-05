張欣宇：新任財爺一職戰略意義重大

但筆者更關注的是,在架構重組之後,財政司長一職的權責和旗下政策局擴充不少,各界可以多留意新佈局的啟示和分析背後設置的邏輯。在管理範疇上,幾乎絕大多數關乎香港中長期發展的政策部門,包括創新科技、房屋、運輸、工務、商經、金融,將全數屬財政司長麾下,牽動着全港未來發展項目的規劃和執行、利益分配格局的重新調整,以及民生保障。而候任特首在政綱中提到的範疇,及設立的關鍵績效指標(KPI),大部分亦將由財政司長負責執行和落實。

政務司長為港守底線 財爺負責塑造未來

過往,財政司長給人印象較為偏向財務,市民對財爺的印象較集中在「批錢、理財、派錢」等,現屆財政司長留給市民最深刻印象,也是在消費券和個別福利政策上大展拳腳。但隨着近年的政策需要,財政司長所負責範疇從傳統的財務、商經、工務,逐步擴充至創科,乃至最新架構建議下的運輸、房屋及工業。

香港近10年來政治爭拗不休,幾乎成為一座「政治城市」,但隨着政治局勢穩定,假若未來數年內香港逐步回復「經濟城市」定位,香港也要繼續與新加坡和其他國際城市搶人搶投資,則新架構下的財政司長所肩負責任,可謂前所未有之關鍵。倘若說政務司長的未來分工聚焦為香港守穩底線,保證城市的正常運作(keep the city up and running),財政司長則負責為城市塑造未來(shaping the future)。

如放眼未來,這個安排和架構更是具有前瞻性,通過分工上的更加聚焦,讓司長級問責官員,用政績比併,促進良性發展;而新增的幾名副司長,則是為10年後的梯隊做好準備。這樣大大完整了問責官員的組班,及充實政治人才庫。

作者是立法會議員、香港新方向執委

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[張欣宇]