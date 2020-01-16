曾志豪：新增3副司長用KPI衡量？

這個將近一億元的額外開支，到底如何可以為香港帶來「新一頁」？畢竟，這是「我和我們」的納稅人血汗錢。

別說什麼「加強司長的統籌和督導能力」，這是舊式官場虛偽文宣。李家超新人事新作風，一切都「以結果為目標」，新特首又提出設立KPI（關鍵績效指標），那麼可否告訴香港人，這9000多萬元會用什麼KPI去衡量？

新增的律政司副司長，據講新任務是「講好香港司法故事」。請問「新故事」的KPI如何量度？是否把那些辭任的海外法官都找回來，止損流失人數，是其中的KPI？

或者令美國那些對《港區國安法》指定法官懷有敵意誤解的國會議員「痛改前非」，恢復對香港司法的信心？

財政司副司長的KPI，是否令流走的外資「回港建港」？甚至，特首的KPI，是否把移民潮壓下來，令香港變回安心的家呢？

做實事或才是港人所望

各界對增加副司長都很有保留，不明白真正的用途。行政會議成員葉國謙倒是指出一個方向：「協助統籌及推動粵港澳大灣區發展的工作，滿足中央對香港的要求。」若是如此，是否以後正副司長面向不同？正司長處理香港內部事務，副司長則負責與大陸接軌溝通？但譬如「明日大嶼」、「開發東北」這等計劃，涉及土地、人力、資金等重要元素，如果副司長處理這部分，是否副司長的權力和影響力，都可能比正司長更大？

到底副司長為何而開設？是為了政治酬庸，滿足不同政治力量安插勢力？是引入不同背景例如內地的治港精英，試水溫進入本地管治架構？還是真的以為「人多好做事」，卻不知「政出多門」的架牀疊屋？香港試過「殺局」、高官問責制、不同部門重組改名合併，結果如何，就像明星改藝名，星途似乎仍然停滯。或許做實事，才是港人所望。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]