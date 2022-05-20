周永新：創建關愛社會是修補撕裂第一步——論李家超「團結互助凝聚民心」

義工網絡可填補區會部分功能

這樣看來，李家超對團結市民也並非不關心，但他是幹實事的人，以目前情况，修補分化和撕裂實在太艱巨了！既然不確定能否有成效，李家超提出成立地區服務及關愛隊伍義工網絡，看來想做的就是先把市民拉在一起，共同關顧地區老弱，這樣也可算是對修補分化和撕裂踏出的第一步。筆者為什麼這麼說？

一、自本年初第五波新冠疫情開始，政府抗疫行動往往得不到地區組織有力支持，例如逐家逐戶派發測試包，民政部門未能發動義工幫忙，地區上亦缺乏有效的聯繫網絡。李家超若能透過成立義工網絡，共同做一些沒有爭議的服務，總算能夠達到團結地區居民的目的。

二、兩年來，七成區議員相繼離職，有5區區議會連正或副主席都出缺，區議會過往發揮的網絡功能大不如前。李家超參選以來，雖沒有確切說明區議會的前途，但他應知道，政府做事得不到地區組織支持，所制定的政策很難在地區上順利推行。例如呼籲長者接種疫苗，如果早有地區團體義工上門探訪長者，講解接種疫苗的重要，相信長者接種率不會長期處於低水平。區議會前途未卜，但李家超若能成功組成地區服務的義工網絡，也可暫時填補區議會部分功能，如何重整區議會可從長計議。

三、2019年發生的「修例風波」，社會因此出現分化和撕裂，並非兩時三刻可以修補，特別是當一些港人因不能接受觀念和制度上的改變，過去兩年決然離開香港，導致人才流失，最近連商界人士也感到憂慮。對於如何挽留人才，李家超的答案是：如果香港未來能夠發展得好，經濟在創新科技的帶領下再次騰飛，這樣人才自會來港尋找機會，離去的市民也會「回巢」重建自己家園。不過這是將來的事，李家超現在要幹實事、幹成事，取而代之的是先「增加社會資本，凝聚民心」，建立政府與地區基層組織和團體的密切聯繫，就是先把基礎打好，這樣「同開新篇」就有把握。

必須「兩條腿走路」

「增加社會資本，凝聚民心」是一項龐大的社會工程，如何踏出這一步，筆者有以下建議。

第一，建立義工網絡不能單靠政府的努力，必須「兩條腿走路」。什麼是「兩條腿走路」？指的是官方和非官方兩種形式。區議會前途雖未有決定，但區議會過去建立的地區網絡，是政府接觸地區居民最有效的途徑。這種官方架構建立的地區溝通渠道，並不是單靠泛民議員過去的努力，才能取得的成果；建制派在地區工作的耕耘，更是功不可沒。

筆者認為，政府對2019年區議會選舉的「變天」或有芥蒂，但不應因此抹煞區議會過去建立的居民網絡——這是香港地區行政的寶貴資產！一旦失去，要再建立起來，可要加倍工夫。筆者去年看到區議會「半生不死」的狀况，曾提出取消區議會，擔心就是區議會這樣拖延下來，原有的居民網絡很快便會消失殆盡，政府必須想辦法維繫與地區居民的接觸。

除了區議會外，其他由官方負責的地區組織，其中分區委員會較為市民熟悉，但委員都是政府委任的，功能主要是就地區事務向政府提供意見，不但沒有什麼代表性，居民對這些委員會也沒有認識；加上這些委員會的委員都是以個人身分參與工作，很少有自己的辦事處，更不要說自己組織的義工網絡。

至於非官方的地區組織，香港有悠久和優良的傳統。筆者小時候，公營醫療服務極之缺乏，一旦生病發燒，去的是鄰近街坊福利會辦的診所。除了街坊福利會外，長久以來，還有數目眾多的慈善團體和宗教組織所辦的教育、醫療、福利等服務，這些服務到了今天已多為政府所取代，或接受政府資助繼續服務市民。

現在李家超要建立地區服務及關愛隊伍義工網絡，實在不用大費周章重新做起，各區的非政府機構、慈善團體、宗教組織，其實都有自己龐大的義工隊伍。李家超只要珍而重之，義工很快便可動員起來，投入關愛老弱的行動。

第二，要令義工網絡發揮作用，居民的參與必須擺在第一位，不能單靠上頭指示。義工的特點，是參與的都是無償付出自己時間和精神。這樣，義工為什麼願意無償服務他人？原因很多，可能出於同情、信仰的教導、做人的信念，總言之，就是願意無私地為他人做一點事。

義工不能單靠機構或團體指令

筆者發覺，香港的義務工作能夠蓬勃發展，原因之一，是組織義工的團體和機構多十分重視參與者的自發行動，主導權也常由義工掌握，工作人員只從旁協助及提供資源。這種地區服務組織建成的網絡，因為有義工積極參與，才能有持續性，也可以即時和適切回應地區需要，提供的服務才不會「離地」。

換言之，地區服務的義工網絡不能只具形式，或只有架構和制度，義工更不能單靠機構或團體的指令，而必須有自發精神及充分參與的機會，這樣義工才會對自己的付出感到自豪和滿足。

第三，李家超盼望透過建立義工網絡，及他們日常推行的關愛行動，最終能夠達到「增加社會資本」和「凝聚民心」的目的。回顧幾屆特首競選時的政綱，不難發現，凝聚民心和創建關愛社會都是他們成為特首時的心願；不過到了他們離任的時候，有哪位能清晰交代，相比他們就任時，市民是否更團結、更能彼此關顧、更願付出時間和精神為他人服務？

藉關愛行動 引導市民無私關顧他人

擺在李家超面前的，並非重新成立地區服務及關愛隊伍義工網絡，而是如何團結市民，透過關愛行動，引導市民突破自己的立場和觀念限制，無私地關顧他人需要。李家超提出的，無疑是極之艱巨的工作！還幸，如筆者以前講過的，香港市民並非只顧一己私利，他們有優良服務他人的傳統。只要李家超善用這個社會資本，要凝聚民心並非沒有可能。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]