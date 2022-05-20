王耀宗：經濟政策左右澳洲大選 強軍結盟成共識

一般來說，西方民主選舉國家都有偏左及偏右兩大政黨，如美國民主、共和兩黨，德國基民、社民兩黨等。澳洲也不例外，「自由黨—國家聯盟」偏右：重市場輕干預、重自由輕平等；工黨則相反。自1949年以來，「聯盟」執政有51年，而工黨僅22年，若今屆再輸則會在野12年了。但工黨能否東山再起，確有疑問，莫里森和工黨領袖阿爾巴尼斯經過3次辯論，前兩次雙方勢均力敵，第三次阿爾巴尼斯略勝一籌。

另外有多次民調顯示工黨會「輕微」取勝，但鑑於2019年選舉的陰溝翻船，在所有民調領先下卻大敗，今次工黨不敢輕敵了。

工黨領袖競選期屢犯錯 莫里森口才佳信心足

工黨領袖阿爾巴尼斯並非一個令全黨信服的領袖，他雖然做了國會議員26年，而且曾短時間擔任副總理，但多年來政績不彰，全國聲名不顯著，認識他的人不多；最要命的是他在4月競選開始的第一天，即犯下頗大錯誤：他竟不知道澳洲現時失業率及銀行利率！一名代表工人階級的政黨領袖竟不知道失業率，實令工黨極為尷尬。翌日莫里森滿有信心地答記者：失業率4%，是近50年第二次最低，也是13年來第一次；存款利率則是0.1%。

在另外兩個問題，阿爾巴尼斯也犯下不應該犯的錯誤：第一，他不能答出如果工黨組織政府，誰會出任國防部長，這點給人印象似是他還未有執政準備；第二，在印尼難民船闖入的問題上，他衝口而出說會將船驅逐出海，事實上這並非工黨立場——9年前的工黨政府，在執政6年間不斷接收船民，共花費以百億計澳元接收6萬難民，令民怨四起；而「聯盟」執政期間採取強硬隔離政策，完全杜絕船民。後者顯然是受選民歡迎的政策，阿爾巴尼斯也清楚此點，因此後來澄清稱也會隔離難民。

莫里森掌握數據較好、口才出眾、信心十足，畢竟有現任政府的優勢。他2018年上任，其後遇上新冠疫症大流行，他處理得不差，封城措施早取消，市民也恢復了自由活動，國際旅遊開放，旅遊業復蘇；2020年國民生產總值（GDP）下降2.18%，但翌年反彈4.69%，預測今年有4.16%增長。令莫里森最振奮的是失業率下降。他的競選策略是盡量保持現狀，口號是「選一個你已知道的政府」、「避免風險」等。工黨則反擊說，失業率雖低，但實質收入無提高。工黨傳統政策是提高福利，今次亦一樣，在政綱中提出加強醫療福利，其口號是「更美好的前景」（a better future）。

俄烏戰爭令世界燃料價格大漲，澳洲亦受影響，今年首季通脹達2.1%，按年升5.1%，是2000年以來最高。為壓通脹，澳洲聯邦儲備銀行最近提高利率0.25厘。此外，莫里森政府公布削減一半燃油稅，為時6個月，另外全國約600萬合資格基層人口會獲發250澳元，希望選民投「聯盟」一票。

視中國為頭號威脅 兩黨對策有寬緊

除了內政，外交也是選舉重要一環。在澳洲目前政治氣氛下，增強軍力、構築聯盟的國策基本上已為兩黨共識，視中國為頭號威脅也是政策重點。然而兩黨在執行上尚有寬緊之別，相信若工黨上台，極可能會與中國展開對話；現在中澳雙方則處於「冰封」時期，僵局尚未打破。

澳洲向來自視西方陣營一員，20世紀初以來，曾有「白澳政策」（White Australia policy）反對亞洲人移民，至1970年代初取消，1980年代開始接受大量亞洲移民。自1990年代，中國經濟之增長成為亞洲經濟發展動力，澳洲希望可乘「順風車」融入亞洲發展趨勢，在基廷（1991至1996年）及霍華德（1996至2007年）總理年代，中澳關係發展迅速，貿易量大增，在陸克文（2007至2010年）及吉拉德（2010至2013年）工黨總理年代，與中國的貿易佔澳洲總體貿易量最高達35%，但澳洲僅佔中國總貿易量4%而已，這已種下緊張關係的根源。

2016年，中國外長王毅公開嚴厲斥責西方記者不懂中國後，中國正式在全世界推行「寸步不讓，針鋒相對」的「亮劍」外交。2017年，澳總理特恩布爾開始禁止華為參與國內5G建設；中國其後施以貿易還擊，禁止澳洲煤炭及農產品入口。莫里森政府也推出多項不利中國的措施，如檢視中國在澳洲的滲透、通過反外國干預法、成立委員會調查大學內的外國勢力、停止州政府參與「一帶一路」計劃、檢討達爾文港99年租約等。今年1月，中國駐澳大使肖千上任，希望兩國關係能「重回正軌」，但莫里森總理卻認為，在中方解除部長級會面禁令之前，兩國關係無法解凍。

在外交聯盟上，除了增強傳統上以情報交流為主的「五眼聯盟」功能外，澳方還參與了包括美國、日本、印度的「四方安全對話」；而最為重要的，是與英美組織AUKUS聯盟，取消購買法國的潛艇合約，改為以1160億澳元轉向英或美購買8艘核潛艇，預料2040年前交貨。去年9月，中國駐聯合國代表王群向國際原子能機構投訴，指澳洲購買核潛艇違反《核不擴散條約》，危害國際穩定及安全秩序。

中國所羅門簽安全協議 掀澳洲朝野反彈

最近的一件外交事件更令澳洲憂心忡忡：所羅門群島和中國於4月簽署安全合作框架協議。南太平洋諸國如巴布亞新幾內亞、斐濟及所國等，人口稀少，地理上接近澳洲，三者過往同是英國殖民地。澳洲向來視此為「勢力範圍」，傳統上當這些國家出現治安問題，澳洲會派兵或警察維持秩序，例如去年11月，所國出現群眾騷亂，澳洲派100多名警察到當地維持秩序。

中所協議引起澳洲朝野強烈反應，並引起日美關注，原因明顯不過，澳洲和所國相距不足2000公里，中間是大海，並無屏障，一旦中國於後者建立軍事基地，澳洲東部及東南部人口密集之城市區域，就完全暴露在其軍事監視下，澳洲政府認為這已是踩了自己的安全「紅線」，有評論者因此認為國防開支佔GDP比例不應停留在每年約2%，而應該大大提高。澳防長達頓在4月底接受傳媒訪問時表明，澳洲當前戰略處境近似二戰前夕，他對澳洲面對的風險感到擔心。

事實上，澳洲在二戰時曾面臨被日本入侵本土，當時日軍橫掃東南亞，並派軍機轟炸達爾文港，日本潛艇更駛至悉尼港口，此一歷史經驗為澳洲所記取。有論者亦有提及中國最近強調的「安全不可分割」原則，其實亦可用在澳所關係上，所國的安全不應犧牲澳洲的安全。

民調見工黨佔優 莫里森較對手勝任總理

在澳洲選戰中，中所簽訂的協議給莫里森政府帶來極大困擾，受反對黨大肆抨擊，認為是二戰以來最大的外交失敗。不過，我相信外交事務不是澳洲國內廣大市民的關心重點；輸贏之關鍵，始終在於經濟政策。目前民調顯示兩黨距離很接近，整體而言工黨佔優，惟在是否勝任總理上，莫里森略勝一籌；不少論者則認為選舉結果將導致「懸峙國會」（hung parliament）。中澳關係短期內很難改善，經過20多年密集交往後，澳洲政壇近年出現一批對華「鷹派」，這些人將會主宰澳中關係一段長時間（註）。

註：詳閱Stephen Dziedzic,"Young guns: Is a generation gap fuelling Australia's China debate?", Australian Foreign Affairs, Feb 2022, pp84-103.

作者是嶺南大學政治學系前系主任

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[王耀宗]