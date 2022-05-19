梁美芬：《法官行為指引》修訂 確保司法公信力

曾任立法會司法及法律事務委員會主席7年的我，對更新《指引》表示歡迎，這是司法及法律事務委員會多年來，一直希望司法機構積極回應社會的工作。這對於法庭判決，尤其是牽涉反修例示威的不同政見者所犯下的行為，以及判決政治案件中，法官盡量減少個人政治偏見甚有作用，能贏回不同政見市民對司法機構判案的信心。

過去幾年在重大爭議議題上，有個別法官在判辭表達了很多個人意見，而在判辭表達不同政見的法官，又似乎有不同遭遇，引起社會很大迴響。

這次《指引》非常詳細，包括考慮到法官應留意使用社交媒體的風險。《指引》亦與時俱進，表明司法機構容許法官在其私人事務上使用社交媒體，但特別提醒法官，應留意社交媒體所帶來的風險，並謹慎行事，如透過社交媒體發布資訊，有可能即時被大量人士閱覽，而且容易被搜尋、檢索和傳發，甚或永久保留於互聯網；另應合理謹慎，確保自己或至親和摯友，不會不必要地公開自己的個人詳情或私人生活、聯絡資料。

避「表面偏頗」 法官可詢法院意見

法治是香港繁榮穩定的基石，而司法公正就是其中最重要一環。只要香港司法機構保持政治中立，判案公平公正，一切依法進行，自然得到廣大市民信任與認同，並願意以法律去解決問題。因此，我十分支持《指引》指出法官應避免參加或捐助政治組織或政治活動，亦應避免以個人身分或聯同他人，就涉及政治或具爭議性質的事宜表達意見。

《指引》亦列明，法官應緊記在審理某些案件時，可能因外間對其公允性有關注，而應考慮是否需要取消自己聆訊那些案件的資格。普通法就何謂「表面偏頗」有成熟的案例原則，若真有這樣的問題發生，法官可考慮徵詢其他法官和法院領導的意見。條件是法官必須從一個明理、不存偏見、熟知情况者的角度，去客觀考慮當前情况，有關法官對案件是否有利益衝突及有偏頗的可能，這些都是立法會司法及法律事務委員會多年來提過的事項。

我十分支持終審法院領導的小組更新《指引》，亦衷心希望司法機構在複雜的政治環境下，秉持無懼無私、不偏不倚的宗旨，維護法治，履行司法機構任重道遠的角色。

作者是全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員

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[梁美芬]