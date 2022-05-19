許慧麗：首批認可醫學院名單不靠譜

從歷史看醫委會一貫立場

特委會直屬香港醫務委員會（醫委會）管轄，後者是自1977年始，因港英政府制定執照資格試，獲全權負責此考試事務的法定機構。醫委會掌管下的執照試，生存空間有多大？1977年後，醫委會充當港英政府「攔路虎」，負責利用執照試阻撓國內醫生來港行醫，如不合理的扣分標準、抬高及格分數線等，使香港執照試因難度極高、及格率極低而聞名國際。執照試問世45年間，有11,643人次參加考試，能成功通過3關取得執照的只有1500人左右。

香港回歸後，港英殖民政府雖然撤離了，但其流毒根深柢固，對中國大陸的牴觸情緒更表露無遺地表現在嚴厲控制執照試上。1996至2011年間，有11年的及格率處於5%至10%之間，最慘烈的1997、1999、2008年哀鴻遍野，及格率只有5%。而美英等國對非本國畢業醫生的執照試及格率約為70%。

香港一直需要外援醫生，回歸前，英聯邦國家醫生可免試獲執照在港行醫；九七回歸後，非本地畢業醫生，包括英聯邦國家醫生，都須參加執照試。1997那年，共有154名考生參加這場有特別意義的執照試，其中約20%來自英聯邦國家，其他則來自非英聯邦、中國內地、美國等地。考試及格率一如既往的低，因當局怎麼都想不到，來自英聯邦的30多名考生全軍覆沒；僅11人考試及格，其中7人來自內地，美國、菲律賓等其他國家共4人。

經是次「滑鐵盧」後，政府一直以有限度註冊形式吸納海外醫生（不包括國內），免試在公營醫療系統行醫。這些幸運兒可一邊工作，一邊充分利用當局提供的各種備考輔導，以致在以後多年中，醫委會不僅貫徹始終地保持了低及格率，也塑造了英美加澳等國及格率高於內地的表象。同時，醫委會也不惜漠視國際慣例，抵制香港醫學界要求本地醫科畢業生同時參加統一執業資格試的呼聲。以上事實，充分反映了醫委會長期以來反世界潮流和無視主權國的錯誤立場。

兜了個圈 「生殺大權」重落醫委會

執照試推行至今45年，通過執照試的醫生為數甚少，也遠遠不能紓緩公院醫生荒，相信特區政府曾努力嘗試優化執照試，較大幅度增加註冊西醫數目，解決公營醫療系統醫生短缺問題。去年5月發布的《醫生註冊條例》修訂草案（以下簡稱草案）指出，截至2020年，公院欠缺660名醫生；展望2030年，估計欠缺800名醫生。這樣的目標並非遙不可及，只要醫委會高抬貴手，將執照試及格率稍微調高，公院醫生充足將是預期中事。

不過幾經交手仍寸步難行，政府不得不在草案承認執照試「關卡重重」，只能「另闢途徑」，提出免試引入非本地培訓醫生，在公營醫療機構工作5年後可獲註冊。明眼人早就看穿，這實質是試圖以「免試」部分或全部取代實行了45年的執照試。而負責甄選獲免試資格的醫科大學的「生殺大權」，由特委會執行，也就是說，兜了個圈，大權又落到醫委會手中。新瓶舊酒，與港英政府當年推行的政策有區別嗎？如果有，恐怕倒是變本加厲吧。

首批名單摒除內地名校 用意何在

眾所周知，QS、THE（泰晤士高等教育）、US News都是較權威的全球大學醫科排名機構。因排名標準各有側重，結果差異就很大，而且不同機構都傾向將本國大學盡量推前，以「為國爭光」。比如THE醫科排名榜上，前50名中，美國佔20家，英國佔7家；列於前茅的5名中，3家是英國大學。而US News排名榜上，美國在前50名中佔28家，英國佔6家；列於前茅的5名中，除了第五位安排給加拿大之外，第一至四名都由美國大學囊括。

特委會青睞的，於本次27所認可醫學院名單中佔兩席的澳洲，在2022年THE醫科排名100強中，有6所大學上榜，其中最高排名為第14位墨爾本大學、第33位悉尼大學、第34位莫納什大學；中國內地則有7所大學上榜，最高排名是第7位清華大學和第22位北京大學。

令人百思不解的是，墨爾本大學和莫納什大學入選了，而排位更有亮點的清華、北大卻名落孫山。看來特委會就是特別，滿腦子洋觀念，即使某些洋學府爭議很大，他們也充耳不聞，卻將主權國有名有實的大學全數排斥在外，落差之大讓人大跌眼鏡，也使人懷疑，名單製作者是否想傳遞這些信息：中國內地永遠是落後的？國內大學水平就是不及西方？是時候摘下你們的有色眼鏡了，將目光投向祖國、投向大灣區，你們一定會發現，改革開放以來中國內地發生了翻天覆地的變化，實現全國脫貧、走上小康之路的14億中國人民享受着國家提供的醫療保障；提高教育質素、辦好醫科大學也卓見成效。作為中國人，值得自豪！

3項甄選標準 疑點重重

特委會公布名單的新聞稿，列出了3項甄選標準：一、醫學資格課程的內容；二、有關課程的授課語言；三、委員會認為適當的任何其他方面。

第一項，授課內容是硬件，有據可查，爭議小。第二項，授課語言方面值得商榷。事實上改革開放以來，內地醫學院為與世界接軌，在授課語言、課本和參考書方面都充分運用英文；但必須明白，所有國家的大學教育第一語言肯定是母語，這樣才有利學生理解和學術研究。早在30年前，內地已愈來愈重視英語教學，學前教育就開始鋪墊了，對大學生的要求當然更嚴格，這亦從內地赴港讀大學的學生們英語能力可見一斑，大家應該完全放心內地醫生的英文能力，必要時可要求他們通過執照試第二部分的英語考試。總之，「英文授課」決不能成為阻礙內地醫生來港工作的理由。

相反，特委會應更重視和要求應聘的海外醫生必須具備一定中文能力，做到與病人溝通時沒有困難。不要忘了，我們招聘海外醫生的目的是為香港市民服務，而香港巿民逾九成都是中國人。

第三項所謂「委員會認為適當的任何其他方面」，則是深不可測的灰色地帶，希望不會成為與客觀、公正、透明背道而馳的保護傘。小心魔鬼常在細節中！

各位尊貴的委員，香港市民將希望和信任託付給你們，一成不變的「向西看」已經過時，只有站穩新時代一國兩制的立場，才能正確判斷。立足香港、背靠祖國、放眼世界，才能贏得光明前途！

作者是香港醫務委員會執照醫生協會常務理事

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[許慧麗]