曾永康：「長新冠」的預防與康復之路

「長新冠」患者或多達數十萬

第五波疫情對醫院為首的整個醫療系統，帶來前所未有的衝擊。治療為本的醫療政策在防控疫情下固然重要，但以社區網絡為主的基層醫療是否有進一步空間值得我們善用？政府當局近年大力推行基層醫療，現時已有兩間地區康健中心及11間地區康健站建成啟用，未來亦會有更多中心相繼投入服務。

我們不妨構思如何進一步善用基層醫療，包括地區康健中心及康健站，為出現「長新冠」的市民提供及時而有系統的醫療服務，避免健康問題進一步惡化。

從目前的臨牀研究顯示，大多數出現持續後遺症的新冠患者，都可透過社區康復服務逐漸痊癒，未必需專科醫生介入。針對新冠疫情來說，短期內地區康健中心和站點的主要任務，預計仍會積極配合抗疫措施，例如疫苗接種、提供健康資訊及其他支援服務。整體而言，以地區康健中心及康健站為重點的基層醫療，可從以下三方面支援市民疫後康復。

第一，善用基層醫療網絡推廣健康評估。現時地區康健中心及康健站的健康風險基本評估，有助識別各種慢性疾病；而針對「長新冠」患者，建議制訂清晰的評估指引及流程，包括血壓、血氧量、心跳率、呼吸系統等一系列基本檢查，並留意當中高風險患者會否出現嚴重的呼吸、心臟或神經系統問題，以便進一步轉介。

此外，現有的健康推廣或諮詢服務，亦可提醒新冠康復者有關自我健康管理技巧，善用例如穿戴式健康手環、手指式脈搏血氧儀等輔助科技，提升市民對各項健康指標的認識。

善用地區康健中心

第二，加強地區康健中心與醫管局聯網的連結，推廣疫後康復護理及康復資訊。地區康健中心及普通科門診可進一步支援出院後仍需監察健康的新冠康復人士，尤其是長期病患長者，從而令市民更迅速地於基層醫療網絡獲取治療或建議。另一方面亦能為醫療系統做好把關角色，減輕公立醫院急症及專科服務的壓力。

此外，現時部分康健中心及康健站有舉辦線上講座，提供疫後康復知識；但考慮到不少染疫長者並不熟悉Zoom這類線上平台，這些講座內容應進一步製作成健康資訊包，配合中心現有的到站服務，派發予各區內市民。另外，地區康健中心可加強公眾認識「長新冠」，讓症狀輕微的市民能善用自我健康管理技巧，而非凡事都衝急症室。

第三，配合精神健康措施，加強多方協作，幫助市民疫後全面康復。除了上述各種「長新冠」症狀，亦有市民因染疫而影響工作、飽受失去至親之痛，再加上兩年多的各種社交限制措施，精神健康方面亦不容忽視。地區康健中心可善用心理評估工具，幫助識別例如焦慮、抑鬱等情緒問題，並加強與現有的精神健康綜合社區中心協作，以便轉介跟進。

另外，相關營運機構亦可考慮與大專院校的醫療專業相關學系合作，並申請其他非政府或慈善基金撥款資助，在區內中心推行短期的「長新冠」康復護理活動，由職業治療師、物理治療師、護士、中醫師等講解疫後健康護理和康復訓練，推廣簡易實用的康復技巧（例如心肺功能鍛煉、肌力強化及認知記憶鍛煉等）。相關內容也可製作成短片或以數碼形式推廣，讓更廣大人群閱覽。

基層醫療如防波堤 可免醫療系統癱瘓

本港基層醫療長期側重於私營界別，仍需大力發展，從而扭轉「重治療、輕預防」的醫療體制及風氣。基層醫療是促進健康、預防疾病、檢測診斷及慢性護理的關鍵。除了一般慢性病的識別和預防，基層醫療亦能加強市民對傳染病的防範意識。無論有否疫情，地區康健中心這類基層醫療服務都能發揮分流的重要角色，騰出公院急症服務予重症病人。

長遠來說，基層醫療更如一道防波堤，當遇上例如季節性流感甚至新冠疫情這樣的大型公共衛生危機時，可避免患者海嘯式湧入公院，癱瘓整個醫療系統。政府應繼續投放資源推動本港基層醫療，同時亦可考慮引入非本地培訓醫生、善用其他醫療專業，確保基層醫療的人手供應。另外，基層醫療網絡也可多與本地大學合作，加強制訂實證為本的政策方向及資源調配，從而更有效評估市民健康狀况及提供合適的康復服務。

作者是香港理工大學康復治療科學系講座教授及系主任、鄺美雲社會心理健康教授

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[曾永康]