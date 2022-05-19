冼卓嵐、莊榮輝：汲取抗疫經驗 港府應研設失業援助

「保就業」還是「保企業」？

民主黨於2020年回應保就業計劃，當時我們指出物業管理界沒有受疫情影響，而物管公司聘請僱員的資金是來自業主，因此其獲政府的補就業津貼就是雙重得益。最終，政府在2020年保就業計劃的第二輪，要求大型物管公司回饋八成津貼予業主。今年疫情遠比去年嚴重，政府再推保就業計劃，汲取去年經驗，今次計劃讓受疫情影響的行業申請全額資助，但維持將津貼發放予僱主，究竟計劃真的能夠保打工仔就業嗎？

筆者翻查立法會一份2000年的文件，文中指中國自1919年起已成為國際勞工組織成員國，但未認可國際勞工組織公約上有關失業支援的條文，包括1934年定立、向非自願失業者發放福利或津貼的第44號公約。該公約規定，認可公約的國家須成立制度，向非自願失業者發放福利金。今天本港勞工處有關國際勞工公約的適用一覽表上，依然未見失業援助金的蹤影。

宏觀各國失業援助制度，領取失業金的條件大致包括曾向失業或退休基金作一定供款、非自願離職和已辦理求職登記。不少國家和地區以受惠人失業前的收入按比例計算，亦有設立等待期和領取上限等限制。以中國內地和台灣為例，它們均設有退休保險和失業保險計劃，以免在職人士退休或失業後失去財政支援。第44號公約適用的英國和法國，則分別以劃一固定比率和失業前工資比率的方法，派發求職者津貼和重返職場津貼，保障失業人士，同時鼓勵就業。比利時和瑞士雖然不適用第44號公約，但兩國同時加入了有關完全失業及開工不足福利的第168號公約。

檢視香港失業保障

筆者列舉各地對失業人士的支援，並不期望港府照辦煮碗將其他國家的制度套用香港，而是質疑：大部分國家及地區都為失業者提供不同程度的財政支援，反觀香港一直未有針對失業人士設立失業救濟金、失業保險等可持續的失業保障。

勞福局長羅致光於2021年指，不推行失業援助金計劃是因與現有措施重疊，需時研究和社會討論。當時政府當局指出，綜援計劃、《僱傭條例》下合資格僱員可獲的遣散費及長期服務金，及再培訓局向僱員發放的培訓津貼，組成本港現時的3層失業援助制度。3層制度於政府而言看似牢不可破，對市民來說又是否杯水車薪呢？

先講綜援。現時申請綜援門檻之高相信不用筆者多提，除了須審查申請者資產及入息外，其家人的資產及入息都要計算在內；即使達到門檻，惟由申請到獲批亦需一段時間，未能解決失業人士的燃眉之急，更遑論社會對綜援的標籤效應，令失業人士卻步。

再說發放門檻較長期服務金低的遣散費，現時勞工法例規定，僱員按連續合約受僱不少於24個月，並因裁員被解僱才可獲發遣散費。換句話說，若僱員未受僱滿兩年，或非因裁員被解僱，都不能受到現時法例保障。試問因第五波疫情失業的，有多少人能獲發遣散費？

倡議失業人士可提取強積金

立法會早已建議設立有時限的緊急失業援助基金，政府大可將臨時失業支援恒常化，這點筆者認為實屬良策，不作詳談。

面對迫在眉睫的財政危機，失業人士除了等待政府完善政策，似乎便苦無對策。筆者建議政府放寬強積金提取制度，讓符合失業條件者提取一定比例的強積金結存，「自己失業自己救」。強積金原意在於讓權益在計劃成員的工作生涯中不斷滾存增值，滾存增值雖然重要，但若工作生涯遇上天災人禍而中斷，勞工權益的自由便更加重要。容許失業者提取部分強積金權益，一方面其行政成本相比設立一套全新制度較低，另一方面可在短期需要和長遠利益之間取得平衡，為市民提供適時支援之餘，亦讓強積金繼續積少成多，真正保障市民整個工作生涯。

作者冼卓嵐是民主黨勞工政策發言人，莊榮輝是民主黨民政事務發言人

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[冼卓嵐、莊榮輝]