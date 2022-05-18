林偉文：創造有利條件 推動基層治理

事實上，當本港沒有重大事故發生時，區議員和地區官員都處於「以和為貴」的狀况，沒有產生太大矛盾。然而過去幾年本港經歷了反修例事件和新冠疫情爆發，暴露了地方行政架構的漏洞，除了過半數議席出缺外，地方各部門官員與基層組織欠缺溝通，在抗疫防疫工作上未能做好，導致居民飽受疫情帶來的折磨。最重要是，現屆政府原打算推行全民檢測，卻變成為「傳聞」。特首林鄭月娥亦承認是社區動員力不足所致。

因此，剛當選下屆特首的李家超有別於其他特首，明白市民情况，痛定思痛，決心改革地區管治制度。在其參選政綱中，提出「加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，建立更多的合作渠道，提升地區施政效能，增強基層社會服務供給能力」及「在18區成立『地區服務及關愛隊伍』義工網絡，支援政府地區工作」。

以上兩項重點，明顯是針對過去20多年地方行政架構欠缺溝通而提出的。李家超參考內地實行數十年的街道辦事處和居民委員會小區治理模式，這兩個組織正貫徹了內地行政學上經常提及「條條—塊塊」關係中的「塊塊」。

改善「條條塊塊」關係 完善「中心點」

首先，討論香港地方行政架構如何改善前，須知道「條條—塊塊」的作用。「條條」意思是由中央政府各部門之間的垂直管治線，即由決策局下達政令到地方各政府部門的關係；「塊塊」就是地方政府的橫向伸延線，即地方政府收到政令後，如何有效在地方實施出來。

樂觀地說，新一屆特區政府上台後，各決策局加大效能，政令得以順暢下達到各區，可做到有效的「條條」關係。再者，正如上述政綱所提出的加強基層組織和團體聯繫，正是改善有關「塊塊」關係。

「條條」和「塊塊」關係雖得到改善，不過仍需有一個發展完善的「中心點」。中心點是在「一直」（條條）和「一橫」（塊塊）關係的交接點，若中心點未能協調「條條」和「塊塊」兩者關係，會造成中央政令未能在地方推展。因此，內地所實施的街道辦事處和居民委員會，就承擔這個中心點關鍵作用。

在本港現有的地區行政架構上，區議會只有諮詢性質；同時，區議員的政治態度亦會影響傳達政令工作。民政事務處只是代表特區政府在地方層面處理民政工作，未能與其他部門如食環署、消防處等合作。因此筆者建議，這個中心點需成立「地區辦事處」，常設地區專員一職，須熟悉地區事務，與基層組織和團體有所協調。他們負責區內與居民溝通工作；同時，地區專員以「一站式」運作模式，收到當區居民的反映和投訴問題，凡涉及跨部門區政的，專員可運用權力統籌相關部門配合、處理。

地區架構忌一刀切 宜循序漸進

國家主席習近平去年2月考察貴陽市時說：「基層強則國家強，基層安則天下安，必須抓好基層治理現代化這項基礎性工作。」香港新一屆政府須秉持「人民至上」精神，如何達到這種精神？筆者認為，地區政府部門須真正地解決區內根深柢固的問題，例如鼠患、治安等，令市民安居樂業，自然增加對政府的向心力。另外，新一屆政府不要對地區行政架構採取「一刀切」方式，使所有地區突然「變天」，應以「試點」作基礎，循序漸進逐步改變，將最好的保留，將不太好的繼續完善，目的是符合當區情况。

作者是香港青年時事評論員協會成員、特許測量師

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[林偉文]