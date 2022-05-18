王偉傑：提升香港競爭力 ​新政府刻不容緩

對國際全面開放 才不至落後

香港地理位置優越，是亞洲主要交通及商業樞紐，5小時內便可飛抵逾全球半數人口居住的地方；而且背靠祖國，成為外資進入中國內地市場的主要門戶。然而疫情下的航班熔斷機制及其他入境隔離政策，卻令大批海外僱員滯留外地，無法回港工作，甚至有個別外資公司將原本設於香港的亞太總部轉到新加坡，嚴重削弱香港的國際競爭力。新任特首在貫徹「外防輸入，內防反彈」的疫情防控策略時，既要爭取盡快跟內地通關，也要加快恢復疫前對國際全面開放的步伐，才不至令香港繼續落後於其他國際大都會。

香港是全球其中一個最大的資本市場，去年港交所集資總額達3290億元，並在過去13年有7年在全球首次公開招股市場排名中稱冠。然而近年的中美博弈，也難免令香港成為磨心。作為全球最大的人民幣離岸中心，萬一金融戰爆發，香港更不能獨善其身。新任特首及其財金官員必須具備應對「黑天鵝」事件的能力，也要時刻對「灰犀牛」加以警惕，並要透過堅守聯繫匯率制度以穩定貨幣體系，才能守住不能發生系統性金融風險的底線。

轉化內地科研成果

再擦亮「香港製造」招牌

《十四五規劃綱要》支持香港建設國際創新科技中心，更好融入國家發展大局，爭奪科研人才自然是重中之重。香港的邵逸夫獎每年都會頒發給在天文、數學、生命科學與醫學等領域有傑出成就的專家及學者。新任特首何不「近水樓台先得月」，為這批得獎者度身訂做優才輸入計劃，以招攬這些頂尖科研專家呢？此外，香港現時共有16所國家重點實驗室及6所國家工程技術研究中心香港分中心，重整架構後的「創新科技及工業局」，可着手結合香港健全的知識產權保護制度及內地轉化科研成果的先進製造能力，世界各地科研人才也有機會參與國家級科研項目，研發成果亦有利香港「再工業化」發展，以「工業4.0」再次擦亮「香港製造」的金漆招牌。

改革政府 ​​擺脫「離地」形象

自回歸以來，行政與立法關係持續緊張，「拉布」及「流會」經常在議會出現。此外，有個別公務員於反修例運動期間發聲明公開反對政府政治立場，並打着公務員旗號參與反政府集會，更令人質疑公務員的政治忠誠。但自「愛國者治港」全面落實後，議會已由建制陣營佔大多數，公務員亦宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區，兩者均為新任特首銳意提升政府的執行效能及管治能力奠定基礎。新任特首在政綱中提到創造協同效應、及早介入問題和訂立「關鍵績效指標」等，都是現代管理學持之以恆的概念。只要新任特首能確保政府內部改革能夠適時到位，便有助擺脫過往政府被狠批「離地」的形象。

瑞士洛桑國際管理發展學院發布的《2021年世界競爭力年報》中，香港排名全球第七位，政府效率排名則維持在榜首。雖然這些排名會受其他環境因素影響，但也不失為衡量香港競爭力的一個參考指標。究竟新任特首能否帶領香港提升競爭力到另一個高峰，廣大市民拭目以待。

作者是香港未來教育協會評論部總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王偉傑]