歐陽五：解決香港民生問題亦應着眼全局

香港的民生問題已是老生常談：困擾民眾多年的住房問題、引發社會矛盾的貧富差距問題、影響社會活力的青年發展問題……實際上，這些不過是香港深層次問題的顯化，若意識不到這一點，民生問題的解決便如「打地鼠」般，「按下葫蘆又起瓢」。解決民生問題，固然需務實貼地的精神，但作為即將接任特區政府最高行政長官者，李家超更應看到民生問題背後的深層次問題，為香港的長遠謀局。

兩問題窒礙改善民生

當下香港民生問題的解決主要礙於兩點：一是長久未解決的香港發展動能問題；二是協調各階層利益問題，即經濟學家常講的「做蛋糕」與「分蛋糕」。

如何更好利用土地，鞏固國際金融中心地位，解決年輕人就業問題？如何更好開發北部新區，在粵港澳大灣區建設中與內地對接，扶持新產業，拓寬香港的產業基礎？這些問題在新特首上任前便已擺在案前，其指向均為如何尋找香港的新發展動能、擴大香港發展空間。解決這些問題，在於看清國際局勢、經濟大勢。

香港長期以來是中西方的橋樑和通道，這是香港的角色，也是其賴以生存和發展的空間。在全球蔓延3年至今尚未完結的新冠疫情，及近期的俄烏衝突，都對國際局勢產生巨大和深遠影響。對香港這個開放的、與西方關係頗密切的國際大都會來說，這些都意味着發展局面將面臨極大的不確定性。

而能夠增加香港發展確定性的，是緊貼內地發展。加快融入國家發展大局，強化與亞洲地區特別是東南亞地區的經貿聯繫，積極參與「一帶一路」建設，從而讓香港能夠得到廣闊發展空間和新的經濟增長與產業發展動力。從競選綱領看，李家超顯然看到這一點。

如果說「做蛋糕」考驗的是執政者眼光，那麼「分蛋糕」考驗的則是執政者的智慧和勇氣。

如今香港貧富差距大、房價高企，雖然稅收低，但物價高；人口老齡化嚴重，卻沒有完善的退休保障機制……這些民生問題的癥結，便在於沒有公平合理、符合當下現况的社會分配機制。

如何推進有利於建構公平合理的社會制度和政策改革，值得特區新一屆政府費心思量。這並非易事，此前特區政府曾欲推行的一些利港利民政策，常因議會「拉布」等原因而擱淺，甚至有既得利益集團以更加惡劣的手段阻撓良政實施。克服反對勢力和既得利益集團的阻撓，不但考驗政府決心，更考驗政府管治能力。

港政治生態面臨改革

致力提升特區政府管治效能、「以結果為目標解決問題」、提升各政策範疇的統籌協調，這些不僅僅意味着對公務員團隊提出增強專業能力的要求，更意味着香港政治生態的一次改革。要令行政體系有更多開放性，吸引香港、內地和外部等多元背景精英參與治理，讓創新、改革和進取成為公務員隊伍推崇的精神，這樣才能使特區政府不懼怕並有能力化解分歧和衝突，突破利益藩籬，為民謀利。

眼下李家超正忙於組班，筆者期待這是一支既能着眼實處、又能放眼全局的新團隊，能真正着手解決社會深層次矛盾，使香港民生積弊內外兼治。

作者是時事評論員

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[歐陽五]