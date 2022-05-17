吳漢華：團結社會 李家超須克服觀感上障礙

會否忽略無選票的「老闆」？

李家超其中一個競選口號是「我和我們 同開新篇」，「團結共同解困」是他政綱中四大核心政策之一。在立法會新組合下，他要得到立法會支持，看來問題不大；但要得到廣大市民尤其是泛民支持者的支持，他要克服幾項先天的、至少是觀感上的障礙。

第一，正如林太曾說，特首有兩個「老闆」：中央政府和香港市民。李先生因中央祝福而當選，他是否會因此而忽略那些在選舉中無票的老闆？

第二，在多元社會，政府政策不可能每一項都是大多數人同意為最好的方案。政府應在不同意見中，尋找一個顧及小眾、而絕大多數市民未必同意但可以接受的妥協。李先生出身警察的背景，使人想到他是否會有忠奸分明、非黑即白的思維，因而不肯尋求妥協，而以公權去使市民「硬啃」一些「最佳」方案？

第三，當立法會90個議員中只有一個屬民主派，政府提交的建議會否偏幫建制派，最後要「硬啃」的都是非建制派的市民？

他在競選時和當選後一些言論，令人對其團結社會的決心，難以寄予厚望。

李先生當選後，有記者問：當國內跟香港的利益不同時，怎樣處理？他的回應是香港繁榮安定，符合國家和香港的共同利益。話雖如此，但對怎樣達至安定繁榮，國內和香港有不同看法。國內對「安定」要求的安全系數很高，付出的代價是人權自由較少；回歸後很多港人擔心的，甚至導致社會撕裂的，正正是特區政府會把國內的人權、自由、法治標準移植到香港。况且，這些標準會使香港難以吸引和挽留人才，因而不利繁榮。

新聞資訊自由問題 不能置之不理

另有記者問李家超先生會否捍衛新聞自由，他回答謂新聞自由久已存在，不用捍衛。根據無國界記者組織的2022年世界新聞自由指數，香港在180個國家及地方中，排名148位，跟2021年比較，暴跌68位。香港新聞自由客觀地是否真正大倒退，大家看看《明報》觀點版的免責聲明便可以心裏有數。

資訊自由是一個國際金融中心不可或缺的，縱使以上所說的排名可能只是觀感問題，但候任特首不能置之不理，就算是一句門面的「竭盡所能去維護《基本法》賦予的自由」，給市民的印象，總好過對問題視而不見。

李家超先生另一句競選口號是「以結果為目標」。對一個警察來說，工作所需要的結果可能很清楚；但作為特首，事務涉及整個香港的發展，不單須決定以什麼結果為目標，更要知道為什麼需要這結果，及如何達至這結果。不詳細研究這些問題便一心一意去追求一個預設的結果，最終可能達到一個弄巧反拙的「次優化目標」（sub-optimisation）。例如，萬一李先生太着意去團結建制派的支持者，會因厚此薄彼而失去其他人的信任，最終結果跟「團結社會」背道而馳。

3件事考驗能否團結社會

聽其言之餘，更要觀其行。有幾件事可能在李先生上任不久，便會考驗他能否團結社會。

第一，如果不幸新冠疫情反彈，是否推行全民強檢？第五波時深藍人士認為既然內地做得到，香港也應該做。特首和香港專家不同意，有民調反映近一半市民對全民強檢有憂慮。惟深藍人士和內地民間把事情提升至政治層面，認為特區政府跟隨西方國家的「躺平」、「與病毒共存」，特首似乎因受壓而改變主意；後來，參考了內地專家梁萬年教授的意見後，決定暫時不做。上海的經驗顯示這決定是正確的。但，萬一倡議者將來舊事重提，李先生會怎樣決定？如果他決定做，會用什麼論述去爭取市民合作？

第二，先與內地還是與外國免檢疫通關？香港處於夾縫中，如果先與外國免檢疫通關，香港不大可能符合內地「動態清零」、「外防輸入」所定出的要求。現在，看不到國家何時才會改變「動態清零」這政策。李先生說他上任後首要爭取與內地通關，如果他爭取到的條件，是可以容許同時或盡快跟外國通關的話，將大大提升市民對他的信任。否則，他須至少向市民解說，因何先與內地通關對香港的裨益，大於保護香港作為亞太運輸樞紐的地位。

第三，藍營人士對中文大學校長段崇智教授的不滿，特區政府作何取態？這不滿看來是針對段校長2019年接見學生後寫的一封公開信，該信要求政府徹查學生對警務人員的投訴。不滿者（包括幾個代表警務人員的組織）認為他偏袒犯事的學生，而對執法的警察不公。早前中大校董會在3名立法會代表反對下，通過延續段校長的任期。有團體要求特首褫奪段校長職務，亦有人暗示此事將影響將來立法會處理中大的撥款申請。

其實段校長曾表態支持《港區國安法》，屬建制中人。批評者如果平心靜氣、易地而處地去看那封信，會得到一個不同的解讀。這件事的結果，可以反映李先生能否抗衡部分建制派人士的不合理要求、能否不受他與警察的關係影響其判斷力。

在「團結社會」一事上，李先生會以什麼結果為目標？如何定出及達成這結果？我們應客觀地看他將來的表現，避免製造自我應驗預言。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

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[吳漢華]