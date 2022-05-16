鄭立：為疫情清零 入食肆前應先測核酸

無論我們對疫苗與疫苗通行證有多大信心都好，這件事卻告訴我們一個難堪的事實：只靠這些是不足以清零。我們要做到清零，先不講重症不重症，應該是接種了疫苗的人不會被傳染，或者接種了疫苗的人不會傳染給人——其實最好兩者皆是，偏偏現在兩者皆非。

其實為了清零，社會已付出巨大的成本與代價，食肆經營成本大幅上升，顧客亦減少。這變成一個賭局，這些防疫代價就是賭注；勝了的話，疫情成功清零；但防疫失敗的話，不僅最後還是必須共存，而整個社會與經營者付出的沉重額外代價皆歸虛無，賠了夫人又折兵。不是投入更多代價去徹底完成，就是一無所有，沒有中間。

決策者也只有兩個選擇：要不就更徹底地推進下去，否則是及早放棄，而最壞的選擇是優柔寡斷、介乎兩者之間，增加痛苦與代價但又不能了斷。

已「洗濕個頭」 倘拒投降唯有堅持下去

可見，政府如果不想放棄，那就只有加重政策，既然接種疫苗都無法完全避免感染與傳染，那食肆就算有疫苗通行證，也並非安全，因此有可能需要多加一重保護，或者政府可考慮推行「核酸通行證」，要求在進入食肆之前3天內，進行核酸檢測，持有陰性證明的3天內可以進入食肆，3日到期後再檢測一次。當然，政府也可以考慮要求所有人進入食肆之前，先隔離14天，取得隔離證明，才可以進入食肆。

以上建議雖然有點麻煩，但香港早已「洗濕個頭」，若不投降，就只有全港市民團結一致堅持下去。基於市民對特區政府長期施政的認同與好感，相信市民不介意為了成功抗疫而做多一點點，政府可以仔細考慮以上建議。

作者是專欄作家

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[鄭立]