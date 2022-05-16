郭振家：「親美但不反華」或是尹錫悅最終選擇

中美日的高規格，反映了各方對韓國新總統外交政策走向的關切。事實上，尹錫悅之前就調整韓國外交政策確曾作出過大膽表態。早於今年2月8日，韓國國民力量黨的時任總統候選人尹錫悅，就在美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌發表題為〈大韓民國超越韓半島成為擁抱世界的全球中樞國家〉文章，文中不僅表示「構築堅固的韓美同盟就是鞏固韓國外交的中心軸」，還對時任總統文在寅的朝鮮半島政策、對華政策、對日政策等提出言辭激烈的批評，尤其是明確表態「韓國應該具體化朝鮮無核化協商的框架」，這嚴重更改了原先「朝鮮半島無核化」的論述，以及明確提到，新的中韓合作時代應該以「安保問題不能影響經濟問題的原則」為基礎，這被認為他可能在韓國部署薩德導彈防衛系統上進一步放開。

4月14日，已勝選的尹錫悅接受美國《華盛頓郵報》訪問時表示：「韓國若要對華採取更加強而有力的政治態度，就必須倚賴韓美軍事同盟。」這樣的表態引發中國擔憂——尹錫悅是否將明確選擇「親美反華」？韓國是否將加入美國推動的「亞洲版北約」，甚至是否將引發朝鮮半島局勢進一步惡化？

韓國的實際基本外交格局

筆者認為，上述擔憂其實忽視了韓國的選舉政治因素，以及實際面臨的基本外交格局。首先，只要是選舉政治，就一定意味着選前語言與選後政策有較大差距，尤其是尹錫悅這樣被稱為從檢察系統走出的「政治素人」，並沒有國會議政經歷，「從政」僅8個多月就得以獲選總統，所以他上任後，一定會面臨一段人事與政策的「磨合期」。

其次，此次選舉，尹錫悅以0.73個百分點（約25萬張選票）的微弱優勢，險勝執政共同民主黨候選人李在明，這樣的險勝及未來在野黨將控制議會的事實，都預示韓國的諸多政策不太可能大開大合。有大機率是尹錫悅在剛上台的「蜜月期」，政策靈活性很大；但「蜜月期」之後，嚴峻的現實問題會使他左支右絀、進退艱難。

第三，韓國不論是誰執政，第一層次的安全問題仍是朝鮮半島問題；第二層次的經濟發展問題才是與美國、中國、亞洲各國的關係；第三層次的國際道德責任，也就是建設「全球中樞國家」，顯然會更靠後一些。韓國新總統直接進入第二、第三層次並非不可以，但第一層次的問題是不容忽視和逃避。

所以展望韓國新總統的未來外交選擇，一定程度上會調整文在寅政府的外交政策，在朝鮮半島議題上亦會趨向保守；但尹錫悅最終仍需在中美之間達成一個微妙平衡，「親美不反華」或許是他的最終選擇。

對不同「親美」政策 應有不同判斷

筆者認為，針對尹錫悅有些「親美」政策應該有不同判斷。例如尹錫悅在《外交事務》撰文指出，推進「更深更強大的韓美同盟」，在個人信息保護、供應鏈、公共衛生合作、高端半導體、電池、網絡設備、太空旅行、原子能、製藥、綠色技術等領域與美國加強合作，就是兩國之間建設更緊密關係而已，或無關東北亞地區安全局勢。

而有些「親美」政策，為迎合美國在全球的戰略佈局，或有可能嚴重損害亞太周邊國家的安全利益，恐怕會引發韓國難以避開的「敵意螺旋」。例如韓國在朝鮮半島問題上的立場倒退，有可能激怒朝鮮，甚至引發其強勢反彈。就像在韓國前總統李明博、朴槿惠任內，韓朝關係陷入僵局，甚至還發生延坪島炮擊事件、非武裝地帶地雷挑釁事件等，當時韓朝軍事緊張局勢不斷升級，這樣的態勢豈是韓國民眾願意看到？

再者，韓國若加入被稱為「亞洲版北約」的QUAD（美日印澳四方安全對話機制），以及在部署薩德問題上完全放開，則有可能激怒朝鮮和中國，兩國的反制也不符合韓國長遠利益。畢竟中國是韓國的重要貿易伙伴——韓國的對華出口，就佔該國出口總額的四分之一。

可期待中韓關係穩定

退一步看，倘若尹錫悅是「韓國版的特朗普」，他有可能也去鑽研「交易的藝術」，韓國可藉一些對華強硬議題作為與美的「談判籌碼」，從而獲得韓美之間更大程度的經濟和軍事合作。但如果韓國真的要加入「反華軍事聯盟」，甚至按照美國設計的「脫鈎」（decoupling）劇本去演出，這無疑是違背韓國國家利益，尹錫悅定會勇敢地說「不」。

總之，作為有5000多萬人口、世界第十大經濟體的韓國新總統，尹錫悅在就職時豪情滿懷，可以理解；但在深刻了解複雜的國際環境和韓國國家利益訴求之後，韓國外交必將回歸理性。一個穩定的中韓關係，可以期待。

作者是中國勞動關係學院副教授

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