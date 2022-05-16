黃偉豪：開放數據指數報告——數據要以民為本

總體開放指數微升 「商業登記」評分墊底

本年度的香港開放數據指數報告，已在今年3月底發表。這份報告能夠完成，負責創立這個指數及策劃整個研究的香港互聯網協會，自然是厥功至偉，筆者亦有幸獲邀請擔任這個研究的學術顧問。香港開放數據指數2021/22年度的總體評分為72.4，較2019/20年度的69.9分上升2.5分。雖然只是較輕微上升，但由於這是指數創立後的第二年，能保持一個上升趨勢，也屬難能可貴。在調查中，公開數據被分成了16個類別，包括普查及統計、公共財政、立法及諮詢機構、政府運作、司法及安全、商業登記、土地、房屋、交通運輸、社會福利、教育、衛生健康、康樂文化、環境能源、氣候與天氣，及科學技術。

在全部16個數據類別中，以普查及統計的評分最高，得分是87.5。第二和第三位分別是交通運輸和社會福利，分別有85及82.5分。而得分最低的類別，排最尾的是商業登記，只有43.3分；其次是土地，只得47.5分；尾三的則是司法及安全，得分是56.3。很明顯，商業登記及土地的得分是特別低，較尾三的司法及安全足足相差近10分或以上的距離，必須被正視，在日後急起直追。從宏觀角度分析，開放數據亦是「開放政府」（open government），包括政府「透明度」（transparency）和「問責性」（accountability）的指標，這亦顯示了政府在開放數據指數得分較低的政策類別上，有其改善相關表現的必要空間。

比較去年得分，錄得最大進步的兩大類別，分別是氣候及天氣和交通運輸，前者急升11.3分至81.3分，後者亦升了8.1分至總評分85。報告指出，交通運輸和天氣類別的評分有實質上揚，主要得益於2021年有更多實時的公共交通和天氣數據，透過政府開放數據平台「資料一線通」釋出。

換另一角度看，氣候及天氣和交通運輸兩者，相比之前提及的商業登記和土地，都是涉及利益瓜葛和政策爭議較少的民生項目；開放更多數據，方便市民返工返學，利己利人，實屬何樂而不為。但有關商業登記及土地的數據，在政治及政策上卻較複雜和敏感，要有相同程度的開放數據，也相對較困難。從發展開放數據的策略考慮，先開放較簡單直接、爭議較少的數據，實屬人之常情；但從長遠發展來看，始終不應逃避較敏感的議題。反之，開放數據有助把複雜和爭議議題置於陽光下，給予一個全民參與和理性討論的機會。

推進開放數據4點建議

在向前看、進一步改善開放數據的前提下，報告總共提出四大建議。第一，是建立高層次數據管治委員會，強化統籌及領導能力，以採用整體方式，而非碎片或孤島式的方法，進行數據管治。事實上，建立高層次的領導力，以及融合決策者和專家的綜合管治架構，已是國際共識。

第二，是明確數據管治的願景和目標，設立關鍵績效指標，並應透過數據管治委員會這一機制審視現况，以便針對地提出願景及目標，包括確定需着重優化的數據領域及層次、法例、行政架構、數據基礎設施、規範與標準，以及根據需求確定優先開放或共享的數據。政府也應考慮設置核心績效指標，以追蹤願景和目標的實施。

第三，是打造數據生態系統，鼓勵持份者及公眾參與；推動參與的方式不宜局限於應用環節（例如常見的hackathon (程式設計馬拉松)），更可以鼓勵其他持份者一同發放數據，而一些涉及公共利益的消費狀况諸如八達通數據，亦值得考慮開放。

第四，是加強公眾及公務員的數據素養和技能，認識現有的STEM（科學、科技、工程和數學）及數碼素養（digital literacy）教育兩者的區別。除了同樣涉及使用電腦技術處理資訊（包括數據）之外，數據素養還包括如何解讀數據，對應的技能更為豐富，既有用數據解決問題和溝通的能力，也有關乎數據的法律、道德知識和文化。

若大家想對以上四大建議有更深入了解和認識，可直接參考報告原文。為方面公眾，報告有中英文版本，兩者均可在互聯網上免費閱讀和下載（註1）。

官民為伴 共同創新

綜合以上4點建議，均有一個共通元素，就是希望能做到數據「以民為本」。公開的數據並非一定等於有用的數據；要做到數據能被善用，就先要確保公開數據的質素，才能使它有意義地被運用，從而改善社會、政策與生活，達至「數據向善」（data for good）的最終目標。這才是開放公共數據的真正意義所在，而不是為開放而開放，單純以數據開放量作為衡量成功的指標。如果開放的數據並非與市民關心的議題掛鈎，數據本身的社會價值亦成疑，或是巿民沒有足夠能力或資源去理解及活用數據，也是得物無所用。

整個開放數據的全球運動和趨勢其中一個背後精神，便是鼓勵政府與社會成為伙伴，在互相協作下共同創新（co-innovation；註2）。在任何一個先進和資訊發達的社會，才華及創意絕不止局限於政府；所謂「高手在民間」，開放數據有助邀請民間的智慧與政府共同努力，用創新角度分析和解決社會難題。只有用「以民為本」為原則，開放市民關注的數據，才能激發社會共同創新的動機，使開放數據達至最大成效。

註1：報告可參閱網址bit.ly/3yDvNi3

註2：Mergel, Ines. (2014). ''Opening Government: Designing Open Innovation Processes to Collaborate With External Problem Solvers''. Social Science Computer Review, 33(5): 599-612.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

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[黃偉豪]