林筱魯：灑錢收地 需再三思量

政府把「特惠分區補償制度」的4個分區級別合併為兩級：「第一級別」涉及發展或相關公共設施的所需土地；「第二級別」為不涉及發展而是涉及鄉郊改善或保育的所需土地。先進的規劃概念不一定將保育與發展完全區分，這點在政府公布的《北部都會區發展策略》亦是如此描述，該策略指出將會整合總面積約2000公頃的完整濕地及海岸生態保育系統，當中包含生態保育、水產養殖、養殖科研和生態教育及康樂設施四大功能，預期收回約700公頃私人土地。這究竟是附屬於發展的保育，還是附屬於保育的發展？為免日後爭議，政府有必要更明確及清晰地釐定兩個級別。

若以第二級別的農地計算，每平方呎補償為755元，那麼收回700公頃土地便要動用500多億元；但若以第一級別計算，每平方呎補償為1510元，便得用千多億公帑，這還未計算針對業務經營損失和拆遷住戶的特惠津貼。按政府資料，本港1131公頃的魚塘年產值不到5200萬元，當中包含租金、工資、營運投入和利潤；就算地租佔五成，年租金也不過是每尺2毫。大家既可用常理推斷魚塘的市價，亦不難判斷以這樣的標準賠償收地作保育，公帑是否用得其所。

大增農地補償價 或誘發市場不當行為

政府的自然保育政策，早已選定了12個具重要生態價值並須優先加強保育的地點，另有67個具特殊科學價值地點，當中都涉及不少私人擁有的土地。而政府推進自然和鄉郊保育的積極政策，還有各擁10億元的鄉郊保育基金和大嶼山保育基金，正在全面推動，兩者在3年間資助了近50個項目，還用不到3億元。保育真的非要將天下之地，全歸作王土方能成事嗎？

縱然有些項目，已到了不得不強用收地這殺手鐧不可，政府也得清楚依據科學準則所定的優次，否則只會引來抨擊甚或訴訟，恐最終得不償失。最令人擔憂的是，大幅提升非作發展用途的農地補償價，有機會誘發市場上的不當行為，迫使政府提早收地，亦會提高其他已被劃作保育用途的土地業權人的期望。

其次，考慮農地及屋地特惠分區補償制度的補償率大幅增加，難免引起用心不良人士刻意誤導，誘騙無知者購置或租用受影響的農地和屋地，設法從中取利。因此，政府應利用科技及大數據，勘察、監測和查證農地和屋地界線、業權及使用狀况，持續而廣泛地向公眾講解補償制度細節，並加強執法力度，以免市民受害，確保公眾利益不受侵損。

加碼賠償 不能解決所有收地問題

然而，在可建設用地稀缺的情况下，加碼賠償並不能解決所有因收地而產生的問題。如何處理棕地作業、漁農、畜牧等行業的搬遷安置，是政府有序推動發展計劃的最大挑戰。不少受影響的作業與社會整體經濟運作環環緊扣，並非夕陽行業，不能純以「用錢解決」的思維處理。政府計劃將部分作業搬遷至多功能工廈，雖則細節仍欠奉，方向值得支持；惟政府亦明言有不少棕地作業難以「上樓」運作，多層廠房也趕不及在收地前完成，供求失衡必然出現。政府有必要更積極探討其他過渡安排，例如有系統地利用不同臨時用地，使作業者能無縫交接，彌補時差。

推動土地開發，政府「提速、提效及提能」自是值得支持鼓勵，但決不可將大灑金錢一招用老，否則一劍失手，回首已是百年身。還望政府能在表現決心的同時，廣聽慎行。

作者是立法會議員

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[林筱魯]