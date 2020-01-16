曾志豪：檢控「612基金」的疑點

（1）國安法有無追溯期？今次案情包括反修例示威期間，資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦及日內瓦進行游說：2019年9月，該代表團與英國國會議員會面，要求提出法案「對特區官員實施制裁」（《大公報》〈「612基金」勾外力罪證〉，2022年5月12日）。上述種種案情，都是在2020年國安法實施前進行。如果這些也有追溯權，那麼某些國家領導人在1989年六四期間發表譴責共產黨的言行，是否也能以此為由立案調查呢？

（2）提供法律援助等於支援黑暴？傳媒透露的案情又指，基金曾向「多個台灣非牟利組織和在加拿大的港人提供法律及醫療等支援，不排除為潛逃到當地的『黑暴』港人提供資助」（《星島日報》〈612基金5信託人被捕〉，2022年5月12日）。這段陳述有很多語焉不詳的「定義」問題，例如那些「潛逃」人是否都為罪犯？已被香港警方通緝嗎？還是未到立案階段，充其量是被警方盯上的涉案人士？提供資金予未被定罪的人，是否犯法？即使是已被定罪或正被控告的人，如果資金只是用作「法律及醫療支援」，那為何也是犯法？

去年612基金被國安處調查時，行政會議成員湯家驊曾說：「因同情而資助他人打官司一定不是犯法，否則法援署『日日都犯緊法』……若市民基於希望有關人士獲公平審訊而捐款，並無犯罪意圖，也不會違法。」當然，湯大狀不能代表官方法律意見，但至少帶出重要法律觀點：支援審訊並無犯罪意圖，不應當違法。

（3）勾結外國勢力的「關連」。到底如何的「關係」，才算是跟外國勢力有「關係」？傳媒披露，612基金的收款帳戶是「真普選聯盟」，而「真普選聯盟」的鄭宇碩與外國「關係密切」，「證據」是他任「民主動力」召集人時，於2014年「收了美國國際事務民主協會（NDI）資金」。這條線索極虛無，所謂收取款項是2014年，完全在國安法生效前足足6年。其次，究竟是「民主動力」有「勾結外國勢力」，還是「真普選聯盟」？而且，接受NDI資金是否等於做了危害國家安全的行為？若不解釋清楚，是否凡跟外國有任何一點關係連結，都是犯法？

李家超要「同為香港開新篇」，港人也期待這會是「理性公正」的一頁。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]