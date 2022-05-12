鍾芯豫：港建焚化爐轉廢為能 有助碳中和

星洲焚化爐減堆填量 節省土地

面對同樣困境，鄰近國家新加坡、日本等早已訴諸焚化爐以緩解垃圾圍城。新加坡於1979年啟用第一座焚化爐，2025年將建成第五座焚化廠，其間不斷完善密封處理和轉廢為能（Waste-to-Energy，簡稱WtE）技術，燃燒垃圾為國家供電。新加坡每天產生多達2.1萬噸垃圾，比香港還要多，但只有約2300噸需堆填處理，有效節省土地資源。

歷經多年政策辯論，香港終在2018年石鼓洲旁動工興建首個轉廢為能的焚化爐，又稱綜合廢物管理設施第一期（I·PARK1）。新加坡1979年的第一座焚化爐尚會散發臭味，但40年後的先進技術，保證I·PARK排放的煙氣不會為環境和居民健康帶來負面影響。I·PARK1採用高湍流技術，確保廢物完全燃燒以分解有機物及二噁英，其空氣污染控制系統比歐盟標準更嚴格。環保署亦會在石鼓洲、長洲和大嶼山設立24小時空氣監測站，密切監控區內空氣質素。

I·PARK1預計於2025年投入服務，每天處理3000公噸生活垃圾。另外，環保署積極覓地興建更多現代化轉廢為能設施，其中一個選址位於屯門曾嘴，計劃每日處理4000公噸生活垃圾。兩個設施建成後，約一半垃圾量會從堆填區改送到焚化爐，變為生產潔淨能源的原料。以I·PARK1為例，全面啟用後每年可輸出4.8億度電，同時減少堆填區的溫室氣體甲烷，每年共減少約44萬噸二氧化碳當量排放，相等於108個風力發電機運行一年。現代焚化爐在設計方面，也會融入自然環境和文化地景，I·PARK1有大量綠化元素，具潛力成為綠色旅遊景點，達環境教育效果。

焚化爐在國際上並不新鮮，而轉廢為能技術近日在可持續金融領域引發討論。焚燒垃圾需要以800至1000℃高溫分解有害物質，過程的能源消耗大，被歸類為高碳強度的技術。儘管從垃圾產生能源可減少燃燒化石燃料發電，但好處可能被燒垃圾的碳排放抵消，沒法快速而有力地減碳。

歐盟指轉廢為能不「綠」 專家稱仍有作用

此外，可回收和不可回收的廢物都可作焚化，有機會減低市民及業界減廢和回收的動機。歐洲主要金融機構逐步撤銷垃圾焚燒發電的綠色財政支持，歐盟繼而表態，轉廢為能設施不會在歐洲未來可持續發展佔一席位。歐盟向來是氣候政策和綠色金融的先驅，此舉或會引領其他地區重新設計可持續發展的路線圖。

那麼，香港的轉廢為能設施真的環保嗎？我們應否跟隨歐洲步伐？雖然轉廢為能不再被定義為綠色金融認可的投資項目，惟歐盟分類法（EU taxonomy）專家組報告指，即使在日益循環的經濟中，不是所有廢物都可重複使用或回收，轉廢為能仍然可以發揮作用。

根據歐盟統計局數據，近一半歐盟成員國依賴堆填來處理超過40%廢物，若能釋放這些殘餘廢物的能量，改善能源組合，對環境的綜合影響還是利大於弊。在新冠疫情下，口罩、檢測包等廢物量大增，礙於衛生問題，這些產品在港尚未有回收方案，焚化發電成了可行出路。

坊間最大的擔憂是焚化設施會降低回收意欲。誠然，增加回收率和鼓勵源頭減廢，是港府首要任務，但近幾年相關的政策和資助機制，不論力度和速度，對整體廢物問題只是杯水車薪。香港的垃圾量每日以萬噸計增長，源頭減廢的難度在於過度消費模式不能一時三刻改變。2021年環境局公布《香港資源循環藍圖2035》，指出本港需發展足夠的轉廢為能設施，同時訂下都市固體廢物人均棄置量減少40%至45%、回收率提升至55%的目標。

作循環經濟過渡階段 比堆填更環保

歐盟說轉廢為能不算「綠」，是與回收設施、可再生能源等相比。香港要如期達到碳中和目標，必須多管齊下，轉廢為能設施可視作循環經濟的過渡階段，絕對比廢物堆填更環保，所以投資轉廢為能設施對港而言是「綠舉」。為表推動循環經濟的決心，政府應資助修理行業，鼓勵用家多修復、少購買，亦可加強生產者責任制，推動研發可回收或分解的物料。

廢棄物現時佔香港碳排放約7%，當中大部分來自堆填區廢物分解所產生的溫室氣體。因此，紓緩堆填區壓力對香港達到2050年碳中和目標功不可沒。隨着垃圾徵費落實和回收網絡完善，廢物量將穩步下降。就讓現代化焚化爐替我們處理剩餘廢物，轉化成清潔能源，展開氣候、能源、廢物、教育的新里程。

作者是牛津大學環境變化與管理哲學碩士

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[鍾芯豫]