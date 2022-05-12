陳帆川：《衛報》發社媒指引的啟示

幾年前，全球媒體積極向數碼轉型，不少公司都制定社交媒體策略，建議記者開設個人帳戶，在社交媒體上獲取新聞線索、推廣文章，以及建立個人影響力。Twitter漸漸成為記者集中地，很多歐美用戶也習慣透過Twitter看新聞。

發展至今，記者沉迷Twitter，似乎已影響到公司利益。《紐時》的指引，便開宗明義叫記者不要浪費太多時間在社交媒體，因為花時間發帖和回應網友不等於在找新聞。《衛報》的指引則較溫和，指該報沒有要求員工使用社交媒體，而大部分員工即使間歇地，甚至完全不用社交媒體，都可以把工作做得極好。

包括上述兩家媒體及BBC（英國廣播公司）在內的國際媒體，着墨最多的其中一項社交媒體建議，是謹慎表達政治意見。簡單來說，在社交媒體上公然支持某一政黨，會損害媒體公信力。這一點，以往在香港亦很常見，記者往往以帳號屬個人平台及言論自由為由，為網上言論開脫；但事實證明，公眾和政客透過社交媒體的蛛絲馬迹來狙擊記者，是不用管你的平台個人不個人。

Twitter在香港示威運動期間發揮舉足輕重的作用，然而當時不少記者都透過Twitter率先發布獨家短片和消息，令其供職的傳媒機構喪失獨家或第一手報道。這樣的問題，全世界都有發生，因此《衛報》也提醒，員工是為《衛報》打工，不是為社交媒體打工；要曝光新聞，也應該在《衛報》曝光。

倡員工刪舊帖免秋後算帳 港僱主會否效法？

另一個很多記者遭潛移默化的改變，是被演算法牽着走。《衛報》指引說：「僅僅因為一個故事在社交媒體上勾起了網民興趣，或者少數人發了推文，並不一定意味它有新聞價值、需要報道或在社交媒體上進一步傳播。」寫網民關心的東西，可以保證有流量，卻不保證有意義。套用香港的例子，很多傳媒樂於報道一些實際影響力成疑的政客在社交媒體上的個人意見，此舉無疑為人作嫁，無助公眾了解中央政府的思想方針。

最後，《衛報》鼓勵員工定期刪除舊帖，甚至可報銷涉及的開支，原因當然是避免員工遭人秋後算帳。未知香港僱主會否引入類似福利？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]