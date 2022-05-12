梁家權：疫情下的新聞行業

要回答上述問題，殊不容易。據筆者觀察，過去兩年多，本地傳媒雖然十分落力報道坊間苦况，但對自身行業的遭遇卻鮮有觸及，而學術界也似乎未有對此進行廣泛研究。可幸的是，外國不少研究機構和學者並沒有忽略這個議題。雖然不同地方的傳媒環境不一樣，但我們可藉着借鑑這些外國研究，從而推測疫情對本地新聞行業可能造成的影響。在以下篇幅，筆者嘗試簡單梳理這些研究的一些主要發現。

新聞行業的倒閉和裁員危機

首先，面對疫情，跟其他行業一樣，新聞行業的財政營運首當其衝受到影響。箇中原因不難理解，在大環境經濟消費疲弱、商家縮減廣告經費的情况下，傳媒收入必定受影響。例如據美國哥倫比亞大學陶氏數位新聞中心（Tow Center for Digital Journalism）統計，在2020年3月至2021年8月期間，全美國有超過100間新聞機構倒閉，另有40多間傳媒因經營困難而被收購。同時，超過6000名新聞機構員工（包括編採及非編採人員）被裁（註1）。在2020年中，陶氏數位新聞中心和國際記者中心（International Center for Journalists）進行了另一個跨國研究，訪問了來自125個國家（包括美國、英國、巴西、印度和尼日利亞等）的1400多名記者。研究發現，有四成多受訪者的新聞機構在疫情期間錄得收入減半或以上的慘况；另外，受疫情衝擊，六成多受訪者感到工作少了保障（註2）。顯而易見，疫情造成的「飯碗」問題確切地波及傳媒行業。

其次，疫情擾亂了新聞機構日常運作。全球不少地方因應疫情採取多項社交距離措施，甚至經歷過封城日子，許多行業的員工因此被迫在家工作，記者也不例外。對記者而言，在家工作除了有礙他們與同事溝通之外，亦代表他們的實體採訪工作受到限制。在足不出戶的情况下，他們唯有依賴其他途徑獲取新聞材料。有調查研究發現，記者最多採取的替代方法是利用電話、電郵或一些視像應用程式訪問受訪者，另外就是在網絡和社交媒體上發掘新聞故事。

值得注意的是，不少記者表示倚重了官方資料去報道新聞（註3）。新聞學裏有一個概念叫「資訊津貼」（information subsidy），正好用來解釋這個現象。這個概念是指記者為追求工作效率，往往會直接使用一些新聞來源（如政府和企業）預先包裝好的新聞資訊（如新聞稿、官方照片），而不是主動發掘獨家題材。在疫情下，記者們就更有誘因依賴這些「資訊津貼」去報道新聞，大大削弱了新聞工作的自主性。

假資訊和新聞限制

疫情對新聞行業帶來的另一個挑戰，是假資訊大量湧現。記者在處理疫情新聞時，必須「打醒十二分精神」，以免犯錯。誠然，如果假資訊是製造了社會混亂、影響到市民健康，社會大眾必須適當防範。但同時我們亦需提防有人假借打擊假資訊之名，限制新聞自由。過去兩年多，不少國家如俄羅斯、泰國、馬來西亞等就以此為藉口，訂立假新聞法，以對輿論進行政治控制，做法備受人權組織批評。

除了法律規管，世界各地記者也面對其他各式各樣的新聞限制。據國際新聞協會（International Press Institute）統計，在疫情期間，全球有超過200宗記者被捕或控告的事件，另外亦有逾230宗記者受到語言和肢體攻擊的個案（註4）。這些數據反映了，疫情將不少記者置於險境。

疫情不止影響社會運作，亦影響大眾身心健康。作為社會一分子，記者亦不能倖免。有研究問及世界各地記者，在疫情下履行新聞工作面臨什麼最大困難。結果顯示，記者最受心理和情緒問題困擾（70%），其次才是失業和財政問題（67%）、工作量（64%）等。就這些負面情緒，記者最多感受到的是焦慮、精疲力竭、睡眠困難、無助等（註5）。記者在一般人眼中，從來都有一副剛強形象；但在大瘟疫面前，任何人不論職業都會有其脆弱一面。

最後，雖然疫情本質上是壞事，但它對新聞業界也產生一些正面影響。其中一個明顯事例，就是疫情迫使傳媒提升處理「數據新聞」（data journalism）的能力。去年10月，權威醫學期刊The Lancet刊登一篇由5名科學家共同撰寫的文章，就肯定了新聞媒體透過數據新聞向公眾實時發放疫情資訊，有助控制疫情（註6）。

數據新聞的發展契機

在香港，可能由於資源有限，傳媒鮮有製作有關疫情的數據新聞。但放眼全球，我們不難發現一眾著名傳媒如《紐約時報》、《金融時報》和《經濟學人》都對此認真對待。在它們的網站上，能輕易找到各方面的詳細疫情數據，如每日確診數字、入院人數、死亡個案、不同年齡層的疫苗接種率等。這些大大小小的數據，都會透過設計精美的互動圖表述，務求令讀者更易消化。有了過去兩年多的考驗，傳媒未來製作數據新聞時，定必更得心應手。

總結而言，從上述研究發現，可見到疫情對環球新聞行業帶來了前所未有的衝擊，這除了造成財政營運壓力之外，亦改變了新聞編採模式、限制了新聞自由及損害了記者身心健康。至於香港傳媒是否有同樣遭遇？這需留待本地新聞學者去印證。

註1：Gabby Miller, ''More than 6,150 news workers were laid off amidst the COVID-19 pandemic'', 10 Dec 2021（bit.ly/3KWOobq）

註2：Julie Posetti, Emily Bell & Pete Brown (2020), Journalism & the Pandemic: A Global Snapshot of Impacts （bit.ly/3N3QU0X）

註3：同註2

註4：Tracker on Press Freedom Violations Linked to COVID-19 Coverage（bit.ly/3P7Obpd）

註5：同註2

註6：Desai, A. et al. (2021), ''Data journalism and the COVID-19 pandemic: opportunities and challenges'', The Lancet, 3 (10)

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

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