梁家權：疫情下的新聞行業

要回答上述問題,殊不容易。據筆者觀察,過去兩年多,本地傳媒雖然十分落力報道坊間苦况,但對自身行業的遭遇卻鮮有觸及,而學術界也似乎未有對此進行廣泛研究。可幸的是,外國不少研究機構和學者並沒有忽略這個議題。雖然不同地方的傳媒環境不一樣,但我們可藉着借鑑這些外國研究,從而推測疫情對本地新聞行業可能造成的影響。在以下篇幅,筆者嘗試簡單梳理這些研究的一些主要發現。

新聞行業的倒閉和裁員危機

首先,面對疫情,跟其他行業一樣,新聞行業的財政營運首當其衝受到影響。箇中原因不難理解,在大環境經濟消費疲弱、商家縮減廣告經費的情况下,傳媒收入必定受影響。例如據美國哥倫比亞大學陶氏數位新聞中心(Tow Center for Digital Journalism)統計,在2020年3月至2021年8月期間,全美國有超過100間新聞機構倒閉,另有40多間傳媒因經營困難而被收購。同時,超過6000名新聞機構員工(包括編採及非編採人員)被裁(註1)。在2020年中,陶氏數位新聞中心和國際記者中心(International Center for Journalists)進行了另一個跨國研究,訪問了來自125個國家(包括美國、英國、巴西、印度和尼日利亞等)的1400多名記者。研究發現,有四成多受訪者的新聞機構在疫情期間錄得收入減半或以上的慘况;另外,受疫情衝擊,六成多受訪者感到工作少了保障(註2)。顯而易見,疫情造成的「飯碗」問題確切地波及傳媒行業。

其次,疫情擾亂了新聞機構日常運作。全球不少地方因應疫情採取多項社交距離措施,甚至經歷過封城日子,許多行業的員工因此被迫在家工作,記者也不例外。對記者而言,在家工作除了有礙他們與同事溝通之外,亦代表他們的實體採訪工作受到限制。在足不出戶的情况下,他們唯有依賴其他途徑獲取新聞材料。有調查研究發現,記者最多採取的替代方法是利用電話、電郵或一些視像應用程式訪問受訪者,另外就是在網絡和社交媒體上發掘新聞故事。

值得注意的是,不少記者表示倚重了官方資料去報道新聞(註3)。新聞學裏有一個概念叫「資訊津貼」(information subsidy),正好用來解釋這個現象。這個概念是指記者為追求工作效率,往往會直接使用一些新聞來源(如政府和企業)預先包裝好的新聞資訊(如新聞稿、官方照片),而不是主動發掘獨家題材。在疫情下,記者們就更有誘因依賴這些「資訊津貼」去報道新聞,大大削弱了新聞工作的自主性。

假資訊和新聞限制

疫情對新聞行業帶來的另一個挑戰,是假資訊大量湧現。記者在處理疫情新聞時,必須「打醒十二分精神」,以免犯錯。誠然,如果假資訊是製造了社會混亂、影響到市民健康,社會大眾必須適當防範。但同時我們亦需提防有人假借打擊假資訊之名,限制新聞自由。過去兩年多,不少國家如俄羅斯、泰國、馬來西亞等就以此為藉口,訂立假新聞法,以對輿論進行政治控制,做法備受人權組織批評。

除了法律規管,世界各地記者也面對其他各式各樣的新聞限制。據國際新聞協會(International Press Institute)統計,在疫情期間,全球有超過200宗記者被捕或控告的事件,另外亦有逾230宗記者受到語言和肢體攻擊的個案(註4)。這些數據反映了,疫情將不少記者置於險境。

疫情不止影響社會運作,亦影響大眾身心健康。作為社會一分子,記者亦不能倖免。有研究問及世界各地記者,在疫情下履行新聞工作面臨什麼最大困難。結果顯示,記者最受心理和情緒問題困擾(70%),其次才是失業和財政問題(67%)、工作量(64%)等。就這些負面情緒,記者最多感受到的是焦慮、精疲力竭、睡眠困難、無助等(註5)。記者在一般人眼中,從來都有一副剛強形象;但在大瘟疫面前,任何人不論職業都會有其脆弱一面。

最後,雖然疫情本質上是壞事,但它對新聞業界也產生一些正面影響。其中一個明顯事例,就是疫情迫使傳媒提升處理「數據新聞」(data journalism)的能力。去年10月,權威醫學期刊The Lancet刊登一篇由5名科學家共同撰寫的文章,就肯定了新聞媒體透過數據新聞向公眾實時發放疫情資訊,有助控制疫情(註6)。

數據新聞的發展契機

在香港,可能由於資源有限,傳媒鮮有製作有關疫情的數據新聞。但放眼全球,我們不難發現一眾著名傳媒如《紐約時報》、《金融時報》和《經濟學人》都對此認真對待。在它們的網站上,能輕易找到各方面的詳細疫情數據,如每日確診數字、入院人數、死亡個案、不同年齡層的疫苗接種率等。這些大大小小的數據,都會透過設計精美的互動圖表述,務求令讀者更易消化。有了過去兩年多的考驗,傳媒未來製作數據新聞時,定必更得心應手。

總結而言,從上述研究發現,可見到疫情對環球新聞行業帶來了前所未有的衝擊,這除了造成財政營運壓力之外,亦改變了新聞編採模式、限制了新聞自由及損害了記者身心健康。至於香港傳媒是否有同樣遭遇?這需留待本地新聞學者去印證。

註1:Gabby Miller, ''More than 6,150 news workers were laid off amidst the COVID-19 pandemic'', 10 Dec 2021(bit.ly/3KWOobq)

註2:Julie Posetti, Emily Bell & Pete Brown (2020), Journalism & the Pandemic: A Global Snapshot of Impacts (bit.ly/3N3QU0X)

註3:同註2

註4:Tracker on Press Freedom Violations Linked to COVID-19 Coverage(bit.ly/3P7Obpd)

註5:同註2

註6:Desai, A. et al. (2021), ''Data journalism and the COVID-19 pandemic: opportunities and challenges'', The Lancet, 3 (10)

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[梁家權]