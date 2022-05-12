郭偉強：最低工資製造在職貧窮 凍結4年工友苦上加苦

起始金額低 釐定欠準則

最低工資如此低，有兩大結構因素，第一是起始金額過低。首次討論最低工資水平時，工聯會提出應定於33元，這金額是考慮到最低工資必須高於綜援水平，除了應付基本生活需要，還要顧及工作而衍生的開支，例如交通、服飾、膳食等開銷。但最後釐定的金額只有28元，遠低於合理水平。其後增幅即使高於通脹，都一直起不到保障基層勞工收入的效果。

第二是最低工資欠釐定準則，每次調整淪為街市叫價。

最低工資的調整，會考慮一籃子經濟指標，包括通脹、失業率、本地生產總值、勞工市場、社會狀况等。所謂考慮一籃子因素，原意是讓最低工資的釐定考慮更周全，但實際運作卻變成勞資議價能力的角力場。香港社會重商輕勞工，勞工議價能力低，每次調整最低工資，往往考慮側重於營商環境、經濟競爭力，勞工基本生活保障在談判上不受重視。因此多年來最低工資的調整，對於基層勞工來說均不似預期。

第一次28元的最低工資於2010年公布，乃按2009年經濟數據作為商討基礎。由2009年到去年，最低工資累積升幅33.9%，但同期名義工資上升了59%。可以見到最低工資的調整，與市場工資升幅完全脫節。最低工資員工的待遇，遠遠被市場拋離。

兩年方一檢 被迫硬食通脹等追補

另一個一直為勞工界詬病的問題，就是最低工資水平每兩年才作一次檢討，工友被迫「硬食」兩年通脹等追補。例如2017年最低工資定於34.5元，到2019年為37.5元，但2018年反映通脹的綜合消費物價指數上升2.6%，雖然2019年最低工資有調升，惟2018年期間沒有調整，工友在通脹情况下購買力下降，等同被減薪。

2021年凍結最低工資，對工友來說更是雪上加霜，由2019年至2021年通脹有4.9%，最低工資水平4年不變，等同被減薪5%。要知道財政司長預測今年通脹為2.1%，也就是說37.5元最低工資持續到明年5月更新時，工友已等同被減薪超過7%了。

最低工資一直以來都製造在職貧窮，新一屆行政長官已經誕生，筆者期望李家超先生，可扭轉基層勞工因議價能力低而陷於孤苦無助的狀况，全面檢討最低工資制度，帶領80萬在職貧窮人士脫貧，讓新的選舉制度、新一屆特區政府，為基層勞工帶來新希望、翻開新篇章。

作者是工聯會勞工界立法會議員

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[郭偉強]